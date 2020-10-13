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【新冠肺炎】球王C朗拿度確診新冠肺炎　將返回意大利自我隔離

社會 23:00 2020/10/13

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葡萄牙球星C朗拿度（右）確診新冠肺炎，周日對賽法國隊與曼聯球星普巴(左)埋身搶截。（資料圖片）

效力意甲球會祖雲達斯的葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）確診新冠肺炎，葡萄牙足總證實C朗拿度的新冠病毒檢測結果呈陽性反應，但沒有病徵，健康情況理想。C朗拿度已經離開葡萄牙的訓練營，將缺席明日對瑞典的歐洲國家聯賽，返回意大利自我隔離。

現年35歲的C朗拿度，對上兩場葡萄牙的國家隊賽事均以正選上陣，包括上周對西班牙的友誼賽，以及周日對法國的歐洲國家聯賽，兩場比賽結果都為0比0。

在確診前一晚，C朗拿度仍跟國家隊隊友晚飯，並自拍合照放在社交網站。

葡萄牙足總表示，因為有球員確診，葡萄牙國家隊其他球員周二早上已進行新一輪新冠病毒檢測，全部結果為陰性。

C朗拿度5度當選世界足球先生，2016年帶領葡萄牙贏得歐洲國家盃，被視為他在國際賽的職業高峰。

歐洲球星相繼中招，其中意大利甲組球隊AC米蘭旗下瑞典球星伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）上月也確診新冠肺炎，他也在家隔離。

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責任編輯：伍瑋瑋

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