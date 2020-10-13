食環署將公布網上查閱食肆換氣系統平台　周末於蘇豪、堅尼地城及太子酒吧區派樣本瓶

▲ 食環署的檢測承辦商在本周末會前往蘇豪區、堅尼地城及太子的酒吧區派發樣本瓶。（資料圖片）

食環署發言人今日（13日）表示，與食肆、酒吧、卡拉OK場所及夜總會等餐飲業界代表會面，商討政府和業界如何進一步加強餐飲處所的防疫措施，並因應公共衞生專家顧問的建議就採取多項針對性措施。

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署方指出因應專家顧問建議餐飲處所加強空氣流通，達致更佳防疫效果，署方將會在本星期內公布，透過設立網頁提供一個平台，讓持牌餐飲處所自願申報其處所通風系統的每小時的換氣量及按需要設置的相關空氣消毒設備，公開予市民查閱。

同時應食環署邀請，政府資訊科技總監辦公室在會上亦向業界代表介紹其正在開發的感染風險通知應用程式，讓餐飲處所按需要參與，而市民可自願參與、自主記錄，更容易掌握自己的到訪歷程，在有需要時自行與衞生防護中心聯絡。

業界代表在會上表示會積極配合，以協助衞生防護中心追蹤緊密接觸者的工作。部分酒吧及卡拉OK等場所已呼籲顧客填寫電子健康申報表，方便有需要時聯絡。

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此外，政府及業界代表亦就如何進一步向不同類別的餐飲處所推廣使用非接觸式付款交流意見。發言人亦呼籲餐飲業前線員工積極參與食環署為特定群組安排的病毒檢測服務，網上登記截止日期會延長至10月31日。

高接觸群組包括食肆負責人、食環署轄下街巿攤檔從業員及駐場人員，以及持牌小販可於限期前在食環署網站登記自願性質檢測服務，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。

政府亦鼓勵酒吧及酒館的從業員及顧客接受病毒檢測。食環署的檢測承辦商（Prenetics Limited）上周末在蘭桂坊、尖沙咀及灣仔的酒吧區共派發超過2,100個樣本瓶，當中包括約1,770個向員工派發的樣本瓶及約390個向顧客派發的樣本瓶，檢測承辦商在本周末會前往蘇豪區、堅尼地城及太子的酒吧區派發樣本瓶，詳情稍後公布。

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記者：伍瑋瑋