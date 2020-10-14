科大明年開辦工商管理博士課程學費180萬元　提升商界精英研究能力

▲ 科大商學院院長譚嘉因（左）及工商管理博士課程學術主任鄭少輝。（科大提供）

香港科技大學商學院今日（14日）宣布將於明年9月開辦工商管理博士（DBA）課程，提供跨學科的學術培訓及應用研究機會，4年兼讀制課程全期學費為180萬元，申請人須擁有至少12年管理層經驗，並持有碩士學位為佳。

新課程為期4年，橫跨多個學科的核心和選修科目，主要以兼讀方式在周末期間進行，課程共有16個單元，以4天為一個單元授課。學生須完成共55個學分，首2年專注課業和論文籌備工作，其後2年則著重論文研究和短期住校學習計劃。

首屆全期學費為180萬元，明年5月1日截止報名。入學基本要求包括持有本科學士學位，以碩士學位為佳，且須擁有至少12年擔任管理層的經驗，以及高水平英語能力。

科大商學院表示，課程為有抱負的商界領袖、高級行政人員及創業人士而設，旨在提升其研究能力、深化知識、培養創新卓見，為商界和社會帶來積極影響。院長譚嘉因表示，科大成功在創校後不久成為亞洲最備受推崇的商學院之一，很高興開辦新的工商管理博士課程，延續科大30年追求卓越的承諾，進一步推動研究和發揮全球影響力。

課程學術主任鄭少輝說，新課程目標是提升學生的應用商業研究能力，掌握不同商業領域的最新研究趨勢，學生可受惠於科大的優勢，包括國際化教學團隊、研究成就、以跨學科形式探討新的課題，以及與商界領袖建立聯繫的機會。

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責任編輯：馮琪雅