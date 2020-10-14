【余香凝閃婚】余香凝男友身份神秘　未婚夫疑去年與余氏母女赴希臘家庭旅行

▲ 去年同赴希臘出席家庭旅行，余香凝未婚夫早已融入家中。

現年27歲的余香凝（Jennifer）日前驚傳未婚懷孕，昨日（10月13日）就突然公佈婚訊，不過余香凝沒有表明是否懷孕及透露未婚夫身份。一直有傳余香凝的緋聞男友為保險界才俊Victor（許焯倫），不過男方的朋友昨晚已向傳媒否認Victor是余香凝未婚夫。

並有知情人事爆料指，去年余氏三母女前往希臘家庭旅遊時，同行還有余香凝的男友同行，相信未婚夫早已融入家中。

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▲ 余香凝昨日透過社交網站公佈喜訊。（instagram圖片）

準新郎不是緋聞男友Victor

前日（10月12日）爆出現年27歲的余香凝未婚懷孕，事隔一日她突然在個人社交網站分享婚紗照，透露即將與圈外人結婚。

多方一直猜測男主角是2018年被影到與余香凝「共度春宵」，導致她與拍拖約4年的陳家樂分手的保險界才俊Victor。

不過，Victor向友人否認傳聞，而有認識Victor的知情人士向傳媒提供對話截圖指，Victor否認自己是余香凝婚照中的男主角，又稱過去數日收到大量恭喜訊息，對於突然「被結婚」感到誇張及無奈。

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去年疑與未婚夫遊希臘

另外，又有知情人士向傳媒爆料，指去年7月份在希臘旅遊時曾遇見余香凝，隨行還有一名男性。

二人表現親暱，情到濃時更會當眾親嘴，男方又摸Jennifer的屁股，完全是處於蜜月期的情侶。

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翻查余香凝的社交網站，去年7月她確實身在希臘旅遊，然而照片中完全未見該名男士身影。

反而在她的社交平台透露該趟旅行是余家三母女第一次一同去旅遊，該名估計是余香凝未婚夫的男士有隨團出發，即是他早就被余家認定為未來女婿，已融入余家家中。

與陳家樂分手

余香凝與陳家樂在2014年因合作拍港台劇《總有出頭天》而相戀，可是兩人在2018年分手，而Jennifer被傳媒影到上保險才俊Victor家過夜。事後，余香凝有解釋與Victor只是生意夥伴，二人當晚只是傾工事，強調與陳家樂分手沒第三者無關。

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可是此事令余香凝被視為「拜金女」，名聲一度有損，Jennifer去年她在接受商台節目《1圈圈 星光背後》曾坦稱：「我辛辛苦苦做工作，但有個名銜出了來。」

直至近年憑影視劇《逆流大叔》、《非同凡響》、《飛虎之雷霆極戰》等有不俗表現，挽回名譽。

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