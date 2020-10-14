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【愛孫心切】1歲半孫兒患血癌急需籌錢治療　6旬爺爺拖病軀擺檔過勞暈倒街頭

親子 10:47 2020/10/14

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6旬爺爺拖病軀擺檔，只盼為血癌孫兒籌錢治療。

親情無價，眼見孫兒受癌魔折磨，作為爺爺嫲嫲都希望孩子盡快接受適當治療，可以重獲新生。內地河南一名近1歲9個月的男童去年確診白血病，需要40萬元（人民幣，下同）移植費用，6旬爺爺為給孫兒籌錢，連日頂著高溫在街頭擺小食檔，最終因過勞中暑，暈倒在小食攤旁。

中國媒體報道，河南平頂山市65歲的馬三寬，一家6口原本過著幸福的日子，惟2年前馬三寬患腦出血，造成半癱。剛治癒不久，次年他又患上下肢靜脈曲張，僅手術費前後就花了5萬多元。

小鈺宸目前需要留院治療。（影片截圖）

孫兒治療費為天文數字

一家人的厄運仍不斷，去年10月，剛出生9個月的孫子馬鈺宸被確診患上白血病，醫生指孩子的病來勢洶洶，需要先做4至6個化療療程，待病情穩定後，再做骨髓移植，化療需要30、40萬元、骨髓移植需要40萬元，後期的抗排異治療也需要30至50萬元，對馬家來說是一個天文數字。

面對龐大的治療費用，小鈺宸的父母把剛開了兩年的童裝店轉讓出去，亦不斷向人借錢交醫療費，媽媽表示，光借人錢就借了40萬元。而小鈺宸化療過程並不順利，並住進兒童深切治療部，一天內更出現5次病危通知。媽媽長時間留在醫院照顧孩子，她坦言，孩子每個療程都非常艱難。

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爺爺拖病軀擺檔

而馬三寬亦拖著病軀，與妻子重操故業，頂著高溫在街頭擺檔賣油茶，每天只能掙到40至50元。馬三寬日前更因過勞，舊患復發，突然在攤檔前暈倒，需要緊急入院。兒子得悉後感到非常內疚，認為自己沒有當好父親，又沒有當好兒子。不過，馬三寬兩老卻表示，無論多艱辛，仍會繼續擺檔賺錢，不願意「白頭人送黑頭人」。

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責任編輯：王明芳

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