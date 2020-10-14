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【新冠肺炎】消息：本港今日新增數宗初步確診個案　沒有不明源頭個案

社會 12:20 2020/10/14

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

消息指本港今日新增數宗初步確診個案。

本港新冠肺炎疫情反覆，消息指今日（14日）新增數宗初步確診個案，暫無確診個案，今日沒有不明源頭個案，不設疫情記者會。

根據現時檢測程序，在醫院或者化驗所取得初步陽性的個案，屬於初步確診，有關個案需要再轉交衞生署覆檢，有陽性結果才稱為「確診個案」。據了解，或由於昨日風球的關係，有部分個案未完成覆檢程序。

香港管弦樂團（港樂）爆疫症，一名35歲男樂手昨日初步確診，該名懷疑染疫樂手曾參與上周五及六香港文化中心的「貝多芬音樂節」揭幕演出，演出時沒戴口罩，同場逾百名樂手須檢疫。特首辦證實行政長官林鄭月娥上周五亦曾觀賞樂團表演，她全程佩戴口罩，沒有接觸樂團成員，不屬密切接觸者，並已不只一次接受病毒測試。同場觀賞演出的民政事務局局長徐英偉，今天會做病毒檢測，詳情即看：【下一頁】

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭詩詩

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