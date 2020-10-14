  • 26°C
香港時間 : 20201014日 (週三) 11:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】許樹昌指部分私家醫生警覺性不足　或需引入罰則

社會 10:39 2020/10/14

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆不定，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，部分私家醫生警覺性不夠高，認為若醫生發現病人有明顯病徵，而不安排測試或需引入罰則。

許樹昌今早（14日）接受電台訪問時指，由於樂手在表演時不會佩戴口罩，如他帶有病毒則會對其他樂手帶來風險，但相信對觀眾的影響很微；另如果演奏廳樓底夠高及有足夠風速，風險並不高。他指出，現時社區仍有隱形傳播鏈，樂手在表演前可能要先接受檢測，甚至可能要循環接受檢測，確定無帶病毒才可表演。

至於昨日一名男患者在確診前曾兩度向私家醫生求診，惟無發現染疫，許樹昌認為部分私家醫生警覺性不夠高，若醫生肯為病人留樣本，或可提早發現確診。他又提到有部分病人不肯做檢測，認為如果醫生發現病人有明顯病徵，如不安排測試或需引入罰則，惟擔心部分病人會因為做法嚴厲，而不願求醫。

近日酒店出現感染群組，許樹昌認為，需要限制酒店房間的聚集人數，如果有訪客進入酒店亦需要先登記，以便有確診個案出現時追蹤相關人士。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩

相關文章

【新冠肺炎】太古城中心第一座低層租戶員工染疫　10月9日最後上班
22:11 2020/10/13
【新冠肺炎】太古城中心第一座低層租戶員工染疫　10月9日最後上班
【新冠肺炎】消息33歲男患者涉港威酒店Staycation　或成China Secret群組第四代傳播
22:17 2020/10/13
【新冠肺炎】消息33歲男患者涉港威酒店Staycation　或成China Secret群組第四代傳播
【新冠肺炎】颱風下暫停服務一天　4間臨時檢測中心延長運作至本周五
22:28 2020/10/13
【新冠肺炎】颱風下暫停服務一天　4間臨時檢測中心延長運作至本周五
許樹昌 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【奉子成婚？】27歲余香凝疑懷孕趕結婚　未有否認傳聞：我應是個很惡的媽媽
10:20 2020/10/13
【奉子成婚？】27歲余香凝疑懷孕趕結婚　未有否認傳聞：我應是個很惡的媽媽
【疫情失業】丈夫失業半年長開冷氣不慳家　39歲孕妻5折出糧變經濟支柱壓力爆煲
10:56 2020/10/13
【疫情失業】丈夫失業半年長開冷氣不慳家　39歲孕妻5折出糧變經濟支柱壓力爆煲
【超市大搜查】咖啡經高溫烘焙或產致癌物　67款僅25款通過無毒檢測【附無毒咖啡完整名單】
16:54 2020/10/12
【超市大搜查】咖啡經高溫烘焙或產致癌物　67款僅25款通過無毒檢測【附無毒咖啡完整名單】