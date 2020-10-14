【新冠肺炎】許樹昌指部分私家醫生警覺性不足　或需引入罰則

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本港新冠肺炎疫情反覆不定，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，部分私家醫生警覺性不夠高，認為若醫生發現病人有明顯病徵，而不安排測試或需引入罰則。

許樹昌今早（14日）接受電台訪問時指，由於樂手在表演時不會佩戴口罩，如他帶有病毒則會對其他樂手帶來風險，但相信對觀眾的影響很微；另如果演奏廳樓底夠高及有足夠風速，風險並不高。他指出，現時社區仍有隱形傳播鏈，樂手在表演前可能要先接受檢測，甚至可能要循環接受檢測，確定無帶病毒才可表演。

至於昨日一名男患者在確診前曾兩度向私家醫生求診，惟無發現染疫，許樹昌認為部分私家醫生警覺性不夠高，若醫生肯為病人留樣本，或可提早發現確診。他又提到有部分病人不肯做檢測，認為如果醫生發現病人有明顯病徵，如不安排測試或需引入罰則，惟擔心部分病人會因為做法嚴厲，而不願求醫。

近日酒店出現感染群組，許樹昌認為，需要限制酒店房間的聚集人數，如果有訪客進入酒店亦需要先登記，以便有確診個案出現時追蹤相關人士。

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記者：郭詩詩