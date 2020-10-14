【iPhone12懶人包】拆解iPhone 12四款新機賣點 周五起接受預訂mini款$5,999起
美國蘋果公司香港時間凌晨舉行發布會，大家期待已久的iPhone 12新機正式推出！這次5G系列iPhone包括iPhone 12 mini、12、12 Pro及12 Pro Max，最快本周五接受預訂！
iPhone 12具有最多的5G頻段，在不同地方都可以用盡5G。而且採用A14仿生晶片，為目前智能電話上最快的晶片。
外型
外型上最特別的地方，是改回經典iPhone 4 的四方磚形設計。新一代iPhone 12 mini及12採用了全鋁金屬機邊及玻璃機背，有白、黑、藍、綠、(PRODUCT RED)5色。iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max有石墨、銀、金、太平洋藍4色，用上醫療級不鏽鋼邊框。
點擊圖片看iPhone 12 mini及12設計：
影相
iPhone 12 mini及12相機採用雙鏡頭，有超廣角及廣角雙鏡頭。而Pro系列分別在於相機方面多了長焦距鏡頭，是三鏡頭設計。Pro系列亦有LiDAR感測器，在低光下令自動對焦快達6倍，加強夜間模式人像相片及AR功能。
拍片
拍片方面，4機都新增夜間模式縮時攝影，HDR影片攝錄和支援Dolby Vision。4機前置鏡頭均為1,200萬像素，同樣新增夜間模式。
點擊圖片看iPhone 12 pro及pro max設計：
螢幕尺寸
iPhone 12 mini為5.4吋，iPhone 12及iPhone 12 Pro同樣為6.1吋，而iPhone 12 Pro Max則是6.7吋，顯示器均為超級Retina XDR。蘋果官方指iPhone 12 mini是現時市場上最輕最薄最細的5G手機。
解像度方面，像素比iPhone 11多一倍，瀏覽螢幕內容有更清晰及鮮明的效果。
材質
大家新機上手時，最怕跌爛螢幕。這次4機都引入全新的陶瓷晶體護面強化玻璃，跌撞能力提升4倍。
iPhone 12及12 Pro將於本月16日（周五）晚上8時接受預訂，23日正式發售。iPhone 12 mini及12 Pro Max就要等到11月6日晚上9時才可以預訂，11月13日正式發售。
iPhone 12 mini（5.4吋）
- 64GB：$5,999
- 128GB：$6,499
- 256GB：$7,299
iPhone 12（6.1吋）
- 64GB：$6,799
- 128GB：$7,299
- 256GB：$8,099
iPhone 12 Pro（6.1吋）
- 128GB：$8,499
- 256GB：$9,299
- 512GB：$10,999
iPhone 12 Pro Max（6.7吋）
- 128GB：$9,399
- 256GB：$10,199
- 512GB：$11,899
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責任編輯：徐穎彤