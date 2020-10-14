【iPhone12懶人包】拆解iPhone 12四款新機賣點　周五起接受預訂mini款$5,999起

▲ 拆解iPhone 12四款新機賣點。

美國蘋果公司香港時間凌晨舉行發布會，大家期待已久的iPhone 12新機正式推出！這次5G系列iPhone包括iPhone 12 mini、12、12 Pro及12 Pro Max，最快本周五接受預訂！

iPhone 12具有最多的5G頻段，在不同地方都可以用盡5G。而且採用A14仿生晶片，為目前智能電話上最快的晶片。

外型

外型上最特別的地方，是改回經典iPhone 4 的四方磚形設計。新一代iPhone 12 mini及12採用了全鋁金屬機邊及玻璃機背，有白、黑、藍、綠、(PRODUCT RED)5色。iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max有石墨、銀、金、太平洋藍4色，用上醫療級不鏽鋼邊框。

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影相

iPhone 12 mini及12相機採用雙鏡頭，有超廣角及廣角雙鏡頭。而Pro系列分別在於相機方面多了長焦距鏡頭，是三鏡頭設計。Pro系列亦有LiDAR感測器，在低光下令自動對焦快達6倍，加強夜間模式人像相片及AR功能。

拍片

拍片方面，4機都新增夜間模式縮時攝影，HDR影片攝錄和支援Dolby Vision。4機前置鏡頭均為1,200萬像素，同樣新增夜間模式。

點擊圖片看iPhone 12 pro及pro max設計：

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螢幕尺寸

iPhone 12 mini為5.4吋，iPhone 12及iPhone 12 Pro同樣為6.1吋，而iPhone 12 Pro Max則是6.7吋，顯示器均為超級Retina XDR。蘋果官方指iPhone 12 mini是現時市場上最輕最薄最細的5G手機。

解像度方面，像素比iPhone 11多一倍，瀏覽螢幕內容有更清晰及鮮明的效果。

材質

大家新機上手時，最怕跌爛螢幕。這次4機都引入全新的陶瓷晶體護面強化玻璃，跌撞能力提升4倍。

iPhone 12及12 Pro將於本月16日（周五）晚上8時接受預訂，23日正式發售。iPhone 12 mini及12 Pro Max就要等到11月6日晚上9時才可以預訂，11月13日正式發售。

iPhone 12 mini（5.4吋）

64GB：$5,999

128GB：$6,499

256GB：$7,299

iPhone 12（6.1吋）

64GB：$6,799

128GB：$7,299

256GB：$8,099

iPhone 12 Pro（6.1吋）

128GB：$8,499

256GB：$9,299

512GB：$10,999

iPhone 12 Pro Max（6.7吋）

128GB：$9,399

256GB：$10,199

512GB：$11,899

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責任編輯：徐穎彤