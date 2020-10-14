【藝術展覽】太古地產內地引入全木製「請就座」展覽　展示可持續性及藝術於一身

▲ 太古地產與英國設計公司「保羅•考克塞茲」工作室合作大型公共藝術裝置「Please Be Seated請就座」中國巡展。

太古地產與英國設計公司「保羅•考克塞茲」工作室合作大型公共藝術裝置「Please Be Seated請就座」中國巡展，在成都遠洋太古里揭幕。通過藝術互動促進社區交流，在社區引入世界級藝術文化體驗的理念。



此次展覽是「請就座」自2019年亮相倫敦設計節 (London Design Festival) 後的首次國際巡展，繼成都首展後，該大型裝置將在廣州太古滙及上海前灘太古里展出，最後在北京三里屯太古里作長期展出。

▲ 太古指通過藝術互動促進社區交流，在社區引入世界級藝術文化體驗的理念。

由「保羅•考克塞茲」工作室設計的「請就座」為參觀者帶來全新的空間和社區互動體驗，裝置全長15.2米，呈木制大波浪形，拱起的部分可供人們穿梭其中、探索空間樂趣，彎曲的底部則成為人們放鬆休憩的最佳落腳點，作品由1,440塊可持續來源的木材製成。太古地產(中國內地)行政總裁彭國邦表示這件作品集創新、可持續性及藝術於一身，充分展現了運用創意營造優質社區的發展策略。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳珈希

