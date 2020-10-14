【新冠肺炎】管弦樂團表演傳播風險不容忽視　梁子超：需待潛伏期過後才知道有多少人受感染

▲ 梁子超指於疫情嚴峻時，應該盡量避免有關表演。（資料圖片）

針對本港管弦樂團一名單簧管樂手初步確診新型肺炎，特首林鄭月娥及民政事務局局長徐英偉曾觀賞染疫樂手表演，呼吸系統專科醫生梁子超今日（14日）於《千禧年代》上指，現場的傳播風險不容忽視，參與表演的樂手及觀眾也需要接受檢測。

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梁子超提到由於表演只是幾天前的事，即使現時有關人士的檢測結果呈陰性，也需要繼續觀察14日，待潛伏期過後，才知道有沒有人受感染。他提到表演者在吹奏樂器無可能戴口罩，雖然樂器吹出的氣流速度未必特別高，飛沫本來未必會飛到很遠，但由於該場表演維持約2小時，如果傳播源持續排放，相信在近距離的表演者的感染風險會較大，其他觀眾亦有機因空氣循環而受感染。

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至於感染機率方面，要視乎當時觀眾席與表演台的距離，及室內空氣循環系統有沒有把氣流帶走。

梁子超續指，管樂及有關表演會令現場出現多人聚集情況，認為於疫情嚴峻時，應該盡量避免有關表演。

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責任編輯：郭家穎