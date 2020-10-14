【頭號殺姬Ava】43歲謝茜嘉轉型演打女突破戲路　接受體能武打特訓2個月血戰陳沖哥連費路

▲ 43歲的謝茜嘉特訓2個月，在新片《頭號殺姬Ava》（Ava）首度當打女。

兩度獲提名奧斯卡的謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）是荷里活實力派女星，43歲的她戲路縱橫，不斷自我挑戰。如在新片《頭號殺姬Ava》（Ava）內，謝茜嘉謝西婷就首度當打女，呈現出女殺手強悍外表下的脆弱一面。

謝茜嘉謝西婷自從2011年的電影《生命樹》（The Tree of Life），飾演溫婉母親而嶄露頭角後，一直片約不斷，而且愈演愈強，如《追擊拉登行動》（Zero Dark Thirty）的中情局分析員、《槍狂帝國》（Miss Sloane）支持實施槍械管制法案的政治說客，都是她的代表作。

▲ 戲開首Ava在執行任務時的槍戰和打鬥，謝茜嘉最能展現身手。（劇照）

極具個性的謝茜嘉，曾3度拒絕Marvel的邀請演出超級英雄片，只因她不想扮演超級英雄的女友，而是想爭取女英雄角色。

唯一例外，是她為幫導演朋友Simon Kinberg，而在《變種特攻︰黑鳳凰》（Dark Phoenix）演出了外星人大反派。

至於《頭號殺姬Ava》則是她跟《寫出友共情》（The Help）導演Tate Taylor的二度合作，戲中她化身女殺手Ava，親身上陣挑戰高難度槍戰、肉搏、追車等動作場面，成為她演藝生涯的一個突破。

▲ 戲中謝茜嘉謝西婷演繹出女殺手內心承受的創傷，漸漸走上悲劇之路。（劇照）

接受兩個月特訓

影片講述Ava因為醉駕而被判入獄，之後被神秘組織羅致，受訓成為殺人機器。

個性桀驁不馴的她，一天違反組織規定，與目標私下對話，希望知道對方必須被殺死的理由，組織因此決定要把她消滅。

▲ 尊麥高維治演Ava師傅Duke。（劇照）

電影初段有連串槍戰及肉搏等動作戲碼，Ava返回故鄉避風頭後，則揭開她與母親、妹妹和前男友之間的愛恨情仇，過往家庭創傷如何令她變得冷酷無情，展現為何酗酒，以及狠辣殺手內心也有脆弱無力的一面。

謝茜嘉謝西婷不及同樣年過40歲才轉走動作路綫的荷里活女星查理絲花朗（Charlize Theron）般身材高大，但拍動作戲那股鬥心一樣強烈。

拍攝本片前，她接受兩個月體能及武打特訓，打起來也動作狠快，只是此片並非動作不斷，反而呈現殺手複雜的內心世界才是重點。

▲ Common演Ava好賭的前男友，他對Ava想重修舊好並不接納，令她走上自毁之路。（劇照）

電影另一特點是綠葉演員粒粒皆星，包括有尊麥高維治（John Malkovich）演Ava師傅，哥連費路（Colin Farrell）演大反派，《末路狂花》（Thelma & Louise）的珍娜戴维斯（Geena Davis）演女主角的媽媽，並由陳冲飾演地下賭場話事人，如此卡士組合甚有驚喜。（上映日期︰10月15日）

記者：胡慧雯