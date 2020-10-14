【孝順繼子】張彥博每月接載繼父覆診　孝順仔搬回舊居貼身照顧兩老

▲ 向來孝順的張彥博視繼父如生父般看待。

張彥博一向都是重視家庭的孝順仔，最近他被發現經常進出醫院，原來張彥博是接載曾做手術的繼父進行定期檢查，果然夠乖仔。

雖然張彥博於單親家庭成長，不過與生父生母的關係保持良好。此外，張彥博亦視繼父如生父般看待，他最近搬回舊與媽媽同住，欲便貼身照顧他們，更花積蓄購買價值70萬港元的跑車接載家人。

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▲ 張彥博與家人感情良好。（張彥博IG圖片）

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近日經常進出醫院的張彥博駕駛新買的跑車接載繼父到醫院覆診，他向傳媒透露：「他曾進行假死重駁心血管大手術，但為了不想令媽媽孤獨一人，而鼓起勇氣為她做手術，令張彥博十分感動。」

他又指繼父於今年初曾再度中風，故每月親月接載父母赴醫院進行檢查，「他的康復進度良好，現時行動自如，是不幸中的大幸。」

▲ 張彥博近年接拍了不少劇集。（陳智良 攝）

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為了能貼身照顧兩老，張彥博特意搬回舊居與家人同住：「我沒甚麼能回饋他們，只能盡力照顧他們的日常生活。很感謝他一直很愛錫媽媽和其他親戚，希望自己將來有能力時也能照顧這麼多人。」