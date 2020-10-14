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【千言慢煮】楊千嬅因網民否定努力感氣餒　汪明荃開解：為甚麼要向別人解釋？【有片】

娛樂 11:50 2020/10/14

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汪明荃開解楊千嬅

由楊千嬅主理的Youtube節目《千言．慢煮》早前第3集，邀請到千嬅的偶像Lisa姐汪明荃任嘉賓，席間楊千嬅與阿姐汪明荃大談娛樂圈工作的壓力，更一度感觸落淚。

千嬅壓力爆煲

節目開始3分鐘左右，阿姐提及現今藝人在社交平台要面對無數網民，壓力會比以前更大，千嬅受Lisa姐一番話有所感觸而落淚，正當轉身抽紙巾抹淚時被Lisa姐追問如何減壓，千嬅表示：「因為人生太短，不要浪費時間承受壓力。」

Lisa姐表示認同：「為甚麼要向別人解釋？你不喜歡可以不看！」

千嬅被Lisa姐說中要害。（《千言．慢煮》截圖）

千嬅再作比喻：「例如我今日準備了很多時間，煮一樣東西給你品嚐，我內心會好有期待，但煮出來發現，可能有些人『望又唔望、睇又唔睇、試又唔試就否定』，甚至說難吃、好差，這些是令到自己最沮喪、最無奈嘅一種氣餒。」

Lisa姐安慰千嬅：「她們不懂欣賞有甚麼所謂。」

千嬅雖然明白，但她得知不少忠實粉絲因為替自己說話而遭到攻擊時非常心痛：「身邊很多人為我不開心，我又保護不到他。我好介意，好像連累別人。」

【關公災難】送平民價月餅給汪明荃被指太平凡　阿姐即晒Gucci Tee+耳環為千嬅平反

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減壓靠丁子高

其後千嬅表示感激丈夫丁子高的幫助：「他很會分散我的注意力，就是當我困擾時，會用三秒製造另一個問題給我解決。」

【新生日記】楊千嬅重提生子險難產經歷　感年紀大未敢如應采兒再懷孕【有片】

Lisa姐追問：「你喜歡他稱讚你嗎？」千嬅表示丁生很少稱讚自己，令Lisa姐大為驚訝：「男人應該直接，不可以轉彎抹角。」千嬅將問題扔給工作人員：「為什麼你老細這樣？」

Lisa姐被驚訝丁子高不常稱讚千嬅。（《千言．慢煮》截圖）

最後Lisa姐安慰千嬅：「人非萬能，我經常告訴你要slow down，因為不是每個人和你一樣節奏。」

阿姐直言入行以來壓力大

在節目中，阿姐汪明荃亦分享入行58年以來，一直承受不少壓力，所以自己時刻保持「作戰狀態」，希望做足100分：「要對自己有信心，有時做呢樣嘢係我想你哋去睇，而唔係你要我去做，有好多人好過自己，但係要做一個可以代表自己嘅嘢，所以呢個就係叫Liza姐或者叫汪明荃。」

千嬅聞言即說：「聽完阿姐一席話舒服晒！」阿姐對千嬅說：「你都可以咁，你都有個勇字。」

千嬅覺得人太渺少，人生太短，不應浪費時間去感受壓力，阿姐亦十分認同。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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