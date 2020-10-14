【生命鬥士】患癌剝11隻牙口僅能張開1厘米　28歲女子容貌大變兼失婚

▲ 患癌剝11隻牙口僅能張開1厘米，28歲女子容貌大變兼失婚。

上顎痛不可輕視！美國加州洛杉磯28歲女子Nicole Kowalski，3年前因上顎痛求醫，其後照X光發現上顎有惡性腫瘤，驚患唾液腺管道癌，治療期間她先後剝11隻牙齒，嘴巴甚至一度僅能張開約1厘米，患癌不僅令她容貌大變，更與愛情長跑10年的丈夫離婚收場。

綜合外媒報道，Nicole最初因上顎痛蔓延到她的臉，甚至無法入眠，才透過X光檢查，赫然發現其上顎有良性腫瘤，但因腫瘤具致癌性，醫生認為須立即治療，最後剝掉其4顆牙齒。

約2周後，Nicole覆診後證實患上唾液腺管道癌，要進行1個月的放射治療，然而療程產生副作用導致牙關緊閉症，她的一張嘴僅能張開約1厘米。

去年底，Nicole癌症復發，且下顎骨幾乎失去功能，於是她又進行了另一次手術，拔除7顆牙齒，並再次進行放射治療，不僅容貌大變，還與愛情長跑10年的丈夫漸生隔閡，最終離婚收場。

今年8月，Nicole終抗癌成功康復，但需裝上口腔閉孔器，才能令容貌回復正常。而她的家族中，有長輩曾患癌，惟當日沒想過自己的病情會惡化得如此快，感到非常恐懼，多次想過放棄。

如今她已完成大學課程，並展開另一段感情，她稱自己是「全世界最幸福的女人」。鼓勵癌友，

抗癌路上哭泣或尖叫沒關係！一路上人們會嘗試告訴自己該怎麼做，但仍要傾聽自己的聲音，並試著保持樂觀。

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責任編輯：羅嘉欣