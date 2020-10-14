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【潮物速報】7-11夥TINY推LuLu豬迷你便利店模型　主體即日預售各款微型組件分3期換購【內附日期】

休閒 11:20 2020/10/14

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趟門可向右拉開，另外店舖橫額更可以著燈，輕鬆打造一間24小時7-Eleven便利店。(機構提供)

7-Eleven聯乘專門設計香港特色玩具品牌——TINY微影，以及來自100%從午餐肉罐頭探出來的小精靈「LuLu」，推出一系列 1：35 的7-Eleven店舖比例模型，各款LuLu豬組件模型模型將分開3個星期推出，「LuLu」迷萬勿錯過，貨品數量有限，售完即止。

便利店主體模型及LuLu豬組件模型可以打造一個以「LuLu豬」為主題的便利店。今天(10月14日)先推出預購TINY x LuLu豬 x 7-ELEVEN 1: 35 比例店舖主體模型，內附不同街道貼紙，讓你貼上店舖所在位置。

TINY x LuLu豬 x 7-ELEVEN 1 35 比例店舖主體模型，內附不同街道貼紙，讓你自己貼上店舖所在位置。(機構提供)

店舖主體模型將完美還原7-Eleven店舖實況，使用官方商標及指定顏色來打造店。店舖橫額燈箱可著燈，開關設置於背面。門口位置造型配件可趟開，包裝盒上的唐樓造型更可配於便利店上，搭配成一個懷舊港式小場景。店舖主體模型不包括店舖內的組件及電池，大家需自行準備3A電池2粒。

預購價：$189

預購日期：2020年10月14日早上7時起至11月10日
換領日期：2021年1月5日早上7時起至1月11日

 

店員LuLu豬可放於組合櫃邊上。HOT SHOT組合櫃，配上精美的廚具造型，精緻萬分。(機構提供)

與此同時，亦推出TINY x LuLu豬 x 7-ELEVEN 1: 35 比例店舖組件模型，各款店舖組件都會搭上不同姿態的LuLu豬，當中更有化身成7仔店員的可愛LuLu豬為你服務。10月14日先首輪推出雪糕櫃、HOT SHOT櫃檯、SO FRESH產品櫃等店舖組件。

各款組件由10月14日（首星期）、10月21日（第二個星期）及10月28日（第三個星期）分期推出。每款組件可憑買任何貨品(消費金額不包括購買香煙、奶粉、網上遊戲產品等）加$75換購一款，或以$99購買。

本星期組件是迷你雪糕櫃組合 X 扁頭 LuLu 豬精美迷你雪糕櫃，櫃門可以趟開，內裏更有精美設計，另附有 7-Eleven 的招牌造型柱子。(機構提供)

記者：胡麗珊

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