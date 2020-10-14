【風暴消息】浪卡襲港掛8號惹爭議　天文台承認預測工具有誤差

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天文台昨日（13日）發出八號東北烈風或暴風信號約14小時，惟多區風力不算太強。天文台助理台長陳栢緯今日（14日）承認，天文台預測工具有誤差，最終實際情況與預測有分別，會再檢視如何改善。

陳栢緯今早接受一個電台節目訪問時表示，天文台在本港8個地區設監察站監察風力，早前預測香港南部會出現烈風，但大風區域與其他地區接近，憂出現少許誤差會令更多市民影響，加上預測大雨區會相當接近香港，甚至覆蓋香港，因此基於公眾安全考慮發出八號信號。

他承認，預測工具有誤差，最終實際情況與預測有分別，事後檢討估計可能是由北面吹來的空氣太乾，當雨水飄過來時會被蒸發，因此本港昨日雨勢不太大，天文台會再檢視如何改善。

陳栢緯續指，每年秋天時，中國大陸受到東北季候風控制，可為本港帶來強大風力，或許市民未必留意，而今次撞上熱帶氣旋浪卡產生疊加效應，由北至南的氣壓差相當大，令風力進一步加強，是秋天颱風的特色；加上今次兩者風向和氣流匯聚，有機會產生大雨。

他又指，天文台預測今年會有4至7個颱風，現時出現了4、5個，不排除南海仍有熱帶氣旋會生成，下月仍有機會有颱風襲港，呼籲市民仍要保持防風狀態。

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記者：陳子謙