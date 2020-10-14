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【防癌水果】無花果增免疫細胞助抗疲勞增強體質　中醫推薦防癌+早期癌症食療

保健美顏 15:42 2020/10/14

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

中醫推薦無花果作防癌及早期癌症食療。

無花果具有健脾消食、潤肺解毒、補血滋陰功效。《本草綱目》記載：「無花果，性平味甘，無毒， 能開胃、止泄瀉、治五痔、咽喉痛。《本草滙言》指出：「歸肺經、大腸經」。

無花果可藥食兩用，其中含有豐富的營養，當中有17種人體必須的氨基酸、多糖、黃酮、酚類化合物、果膠、揮發油、花青素、多種維他命和微量元素，是非常有益的水果。

近年來，在中醫臨床防癌應用方面，重視無花果的應用，其中含有香豆素、三萜醇、硒等重要成分，能夠激活免疫細胞作用，能活血健脾，提高脾臟指數，達到增加免疫細胞功能，能抗疲勞增強體質，其中無花果多醣更能有抗氧化作用，可以清除自由基，對胃癌、乳癌、肝癌、肺癌、大腸癌、淋巴肉瘤、骨髓性白血病等癌症，有抗癌、抗腫瘤的作用。

新鮮無花果當中的活性酶能醒胃、健脾、滋陰，能促進腸胃道蠕動力及消化系統健康，通過飲用無花果葉煎湯，更能降低糖尿病患者肝糖原水平，對消渴症（l型糖尿病）患者有降血糖作用。

《滇南本草》記載無花果與芝麻油調合外敷皮膚，能治療一切無名腫毒。無花果葉中含有補骨脂素、佛手柑內脂、蘆丁等多種化學成分，能對皮膚發症有明顯的清熱解毒效果。先取葉洗淨，高溫清毒後，外敷患處，對蛇串瘡（帶狀疱疹）有改善。

癌症食療：

材料：

  • 無花果50克
  • 黃芩5克
  • 無激素肉類100克 （雞肉/豬肉皆可；素食者可走肉）

做法：放入燉盅加200毫升水，燉煮30-40分鐘，飲湯食肉。

可每天飲用，適用於各種腫瘤的預防和早期癌症的輔助食療。

文章獲「華佗杏林館- 陳頌茵中醫， 傅淵源中醫」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜

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