【名媛背後】上海「名媛」群組被爆假炫富　夾份租酒店共用浴袍GUCCI絲襪打卡

▲ 內地網民曝光上海「名媛」的真實生活。

天王郭富城老婆方媛，與潘瑋柏老婆宣雲，同是內地網紅出身。早前，就有網民踢爆二人疑來自由上海Amy姐主理的「天王嫂訓練營」，群內的女生經常透過Share物品及服務打卡呃Like！

近日，又有內地網民發表一篇題為《我潛伏上海「名媛」群，做了半個月的名媛觀察者》，講述內地一小撮女生扮富婆的內幕，文章一夜爆紅。

▲ 內地有網民發表一篇題為《我潛伏上海「名媛」群，做了半個月的名媛觀察者》的文章爆紅。（網上圖片）

該網民表示憑10萬元人民幣的資產證明，及繳交500元人民幣費用後，便成功加入名為「魔都名媛」的群組。但內裏成員的聊天內容卻令她大開眼界：「我以為在群裡可以和富婆們暢聊奢侈品，分享人脈資源，結交金融精英，我發現我錯了，我進的不是名媛群，是高配版拼多多。」

夾份租酒店名袋名絲襪

她又提到群組成員不同的組團扮富婆打卡呃Like情況，包括15人各用200元租住上海頂級酒店一晚、40人夾份租Bvlgari Hotel景觀房，及6人夾份訂一份Ritz-Carlton雙人下午茶等，文中更提到成員們要輪流進出房間，及輪流使用浴袍。

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▲ 劇集《三十而已》同樣講名媛生活，引起討論。（網上圖片）

此外，她們又會夾份租名牌Hermes手袋、60人夾份法拉利輪流打卡用，更恐怖的是會有人夾份買二手Gucci絲襪，衛生情況令擔憂。

該名網民又指雖然她們在過這種扮富婆的生活，但絲毫都不影響她們瞧不起他人的心，她曝光群內聊天記錄：「出了畫展才知道他開的BMW，我暈死了啊，我還以為他開法拉利，吃完飯還想帶我去酒店」

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但同時她又慨嘆成員們最終連自我都感到迷失，以為自己真的是名媛：「這些名媛們個個自詡南京西路林青霞、黃浦江迪麗熱巴，一邊朋友圈發著20歲經濟獨立有多爽，一邊在私信哪裡能蹭到免費下午茶。」

文章連日來在內地引起熱議，不少人都諷刺一班貪慕虛榮的女生，而文章作者就指她在當日半夜已被踢出群。

她又提到群內的成員有網紅、微商及博主等，都需要好的照片來支撐自己的營運，但錢卻不多。

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責任編輯:羅嘉欣