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【改造名牌袋】媽媽將名牌化妝袋自製側孭袋贈女兒　網民：土味濃何必貪慕虛榮

育兒經 11:40 2020/10/14

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

媽媽將名牌化妝袋，改造成側孭袋。

「名牌」對小朋友的意義是甚麼？有一位媽媽近日社交平台分享，自己DIY將名牌化妝袋改做成珍珠鏈側孭袋，並送贈給女兒，稱這是女兒的第一個「名牌包包」。不過，不少網民卻不欣賞，認為應從小教導孩子踏實樸素，而非追求名牌。

媽媽用Chanel化妝袋改造成側孭袋。（facebook圖片）

有媽媽在facebook群組「淘寶開心share」分享，把一個Chanel化妝袋改造成側孭袋，她表示，自己用了金色扣和珍珠鏈改造，之後送贈給女兒，女兒也很喜歡。

寶貝的第一個「名牌包包」，是勤勞善良節儉的媽媽，用一個化妝包改造的，略微簡單，但品牌元素一樣不少，難得她很喜歡，一點都不嫌棄。

媽媽表示，女兒很喜歡這個袋。（facebook圖片）

網民：應教孩子踏實樸素

有網民指出，該Chanel化妝袋應為雜誌附贈品或買化妝品時的贈品，價值平宜，有人大讚，媽媽是物盡其用、創意無限。

不過，有更多網民認為，小朋友應該從小學習踏實樸素，不應教她用名牌，「改裝原意係好，但係外面太多人用有色眼鏡睇其他人戴名牌，買開嘅人都知C牌無呢隻款嘅袋，驚你女俾外面人話用A貨受盡歧視，留返屋企用好啲」。

有網民亦認為，改裝後「土味濃」，「用改裝不如用一個平凡的」、「用返適合佢年紀嘅包包會比較好」等等。

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責任編輯：王明芳

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