【夫妻放閃】單文柔暫時撇低小豬比享二人世界　陳展鵬慶結婚周年氹老婆：笑容永遠一樣

▲ 單文柔撇低愛女慶祝周年紀念，陳展鵬氹老婆：「笑容永遠一樣。」

陳展鵬與單文柔於2018年結婚，之後宣布懷有女兒小豬比（Quinta）。昨日（10月13日）正是陳展鵬與單文柔的結婚兩周年的紀念日，陳氏夫婦暫時撇下女兒撐檯腳歎法國大餐慶祝。

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▲ 二人慶祝結婚兩周年。（instagram圖片）

陳展鵬與單文柔當年爆出戀情時，因二人名氣相距甚遠，以及年齡相差13載而不被看好。終於他們在2018年10月宣布結婚，翌年3月誕下女兒小豬比，一家三口過著幸福生活。

結婚不久便脫離了「二人世界」，疼錫太太的陳展鵬為了令愛情保鮮，婚後經常製造夫妻的獨處時間。適逢昨日是他們的結婚兩周年大日子，二人撇低愛女到灣仔米芝蓮一星餐廳大歎法國菜。

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▲ 單文柔視覺。（instagram圖片）

二人還大玩「夫妻視覺」，單文柔拍下老公的用膳照打趣道：「唔好左望右望，今日系（係）Anniversary，你前世情人訓（瞓）左，就專心陪我！」

陳展鵬亦以老公角度出發拍下太太在餐桌上的照片，剛好昨日遇上八號風球「浪卡」，單文柔身後又有一名侍應，陳展鵬亦搞笑地謂：「雖然今日係一個特別嘅日子，但係都唔使帶埋保鑣嚟睇住晒嘅，浪卡距離咁遠吹你唔走嘅！」

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▲ 陳展鵬視覺。（instagram圖片）

非常懂得哄太太的陳展鵬，還分享二人合照，表示自己會努力學習和包容，要學識更懂女人心，過後又在限時動態分享兩年前太太在婚禮上拋花球的影片，並寫道：「笑容永遠也是一樣」，冧爆單文柔。

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