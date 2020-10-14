【猝死危機】女子做瑜伽10分鐘倒地猝死　醫生列心臟猝死5大高危因素

▲ 一名女子做瑜伽10分鐘後，突然倒地猝死。

做瑜伽也要量力而為。江西省柳江市一名58歲女子做瑜伽10多分鐘，突然倒地，昏迷不醒，搶救不治。經法醫勘驗，初步判斷為猝死，具體死因有待進一步調查。

據澎湃新聞報道，本周一（12日）該名58歲韋姓女子在柳江區鑫佳苑小區的瑜伽館內做瑜伽，做了10多分鐘，她突然向後倒地。現場學生有護士和醫生，見她倒地後立即為她進行心肺復甦並報警，惟最終搶救不成。

猝死原因及高危因素

香港心臟專科學院院長陳藝賢早前接受TOPick訪問時指出，引發猝死的3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

陳醫生表示，若出現以下情況，誘發心臟猝死的風險也會增加。

血管病變：例如冠心病患者血管壁病變，出現「粥樣硬化」現象，血管變硬，變脆弱，並容易爆裂，有機會造成血栓，阻塞血管，引致心臟病發、心肌梗塞、心臟衰竭死亡。



容易暈眩：心臟電流出問題，令心跳變得又快又亂，沒有足夠血液供給腦部，導致心跳不正常，容易暈倒，甚至猝死。



容易喘氣：若走路、做運動時，突然變得容易喘氣，就代表心臟電流不正常，心臟肌肉差是心臟衰竭的現象。



心肌炎：傷風感冒持續兩、三個星期，患心肌炎機會增加。



家族病例：留意有沒有家族遺傳病，例如親屬因為心臟問題引致猝死，或有突然暈倒等情況。

瑜伽也有中風風險

另外，做瑜伽也有中風風險。早前美國一名40歲瑜伽導師做高難度倒立動作時，頸椎受傷引發中風，出現記憶力嚴重衰退，說話不能超過幾分鐘，手臂失去知覺等情況，而且每天也感到頭痛。

本港養和醫院腦神經科專科醫生吳炳榮受訪時表示，「頸部如果拉扯過度，而且持續時間過長，就會傷及血管。」若頸椎骨突然扭傷，或後仰過度，令椎動脈血管內壁受傷、撕裂，血塊凝固在血管裡面，就會阻塞血液供應，有機會導致中風。

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責任編輯：羅嘉欣