15歲少女藏汽油彈原料判感化　 上訴庭改判服務令120小時

▲ （經濟日報資料圖片）

15歲少女涉於去年國慶日前夕，於天水圍街頭貼海報，被發現攜有乙醇、白電油等製作汽油彈原料，早前於少年庭承認管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，被判感化令1年。律政司認為判刑過輕，早前向上訴庭申請覆核，上訴庭今（14日）改判少女履行社會服務令120小時，兼須守宵禁令。

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現年16歲女生，案發時15歲，被控於去年9月30日在天水圍天華路管有一樽裝有乙醇的玻璃樽、一樽消毒藥水、一罐白電油、裝有白色粉末的錫紙及毛巾。被告承認管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，於屯門裁判法院少年庭被判感化1年。



律政司早前就刑期提出覆核，認為原審裁判官未有考慮被告意圖及阻嚇等因素，要求改判更生中心。上訴庭認為原審裁判官只索取感化官報告，排除判處拘禁式刑罰之可能性，手法錯誤，先索取社會服務令報告。

被告代表律師今指報告正面，被告不論校內及課外活動成績均表現良好，考慮其背景及沒有刑事記錄，加上被告願意接受社會服務令，遂推薦履行社會服務令。



首席法官潘兆初指出，建基於律政司就刑期提出覆核申請，考慮過有關報告後，認為判以社會服務令對被告合適，故改判120小時社會服務令，並須於天晚上7時至翌日早上6時守宵禁令。法官提醒被告須遵照督導感化官指示，若違反社會服務令規定，可被處以罰款及不再繼續履行社會服務令。若被告於社會服務令生效期間干犯其他罪行，除就該罪行被判刑外，亦可被撤銷社會服務令、更改判刑或重新判決。

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記者：林育慧