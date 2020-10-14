【兒童哮喘】秋冬哮喘及氣管敏感高危期　呼吸系統科醫生︰家居消毒殘留物易致發作

▲ 呼吸系統科專科醫生曹忠豪指出，家長長期使用消毒清潔用品，而又空氣不流通，容易引起哮喘或氣管敏感發作。（湯炳強攝）

踏入秋冬季是哮喘及氣管敏感發作的高危期，而新冠肺炎疫情持續近一年，很多家長亦已習慣使用漂白水、酒精等清潔用品殺菌消毒，呼吸系統科專科醫生曹忠豪表示，隨著秋冬季是哮喘及氣管敏感的高危期，加上消毒後在空氣中的殘留化合物，更易影響小朋友的呼吸道健康。

曹忠豪醫生指出，在抗疫期間，很多家長都會使用很多消毒清潔用品，而復課後學校亦勤消毒，若家有哮喘或氣管敏感的小朋友，長期吸入消毒用品的殘留化合物，或更易引起相關病患發作。

▲ 曹醫生建議，一般家居消毒使用1:99漂白水便足夠，家長最好待小朋友不在家的時候，才進行家居消毒。（湯炳強攝）

家居消毒後開窗約1-2小時

曹醫生建議，一般家居消毒使用1:99漂白水便足夠，不必提高濃度至1:49。清潔後必須開啟窗戶約1至2小時，讓新鮮空氣流入，並吹散消毒劑的殘餘化合物。他建議家長，最好待小朋友不在家的時候，才進行家居消毒，以便有足夠時間吹散消毒劑。

但要視乎當日天氣情況，包括溫度及濕度，天氣怡人的日子可以開久一點，空氣更流通。

▲ 秋冬季因早晚溫差大，是哮喘發作的高危期。（i-stock圖片）

若屋企附近環境多污染物，如住馬路旁多塵埃、多花粉等，開窗後會吹入屋，不方便常啟窗戶，最好加開空氣清新機作配合，因空氣清新機可過濾殘留化合物及致敏源物質，減低氣管敏感出現。

不過，每部空氣清新機的規格各有不同，例如可用範圍大小、流量、過濾成分，家長需多加留意作配合。

▲ 部分空氣清新機有調節室溫度和濕度水平的功能，有助紓緩家有哮喘及呼吸道問題患者的病情。（受訪者提供相片）

濕度保持30%至50%較舒適

家有哮喘小朋友的話，就要更留意室內的溫度及濕度，如果當日天氣潮濕，最好加開抽濕機，因潮濕易生霉菌，或引起哮喘發作。他指出外國曾做過大型測試，濕度30%至50%比較乾爽、舒適，有助紓緩哮喘病情。

不過，秋冬季的早晚溫差較大，也容易引致哮喘發作，故此要盡量保持室溫水平，「至於溫度幾多，只要是一個大家都舒服的溫度便可。」

哮喘症狀知多點

至於家長想知道孩子有否哮喘症狀，曹醫生指出，平時患感冒會有發燒等不適症狀，若果孩子沒有發燒，但有咳嗽、氣管收縮、抖氣不順，就可能患有哮喘，需及早求醫，服藥以穩定氣管的反應。

選購空氣清新機要點

此外，由於市面上有各式各樣的空氣清新機，高級工程師Ben Lowson指選擇空氣清新機時，最好能淨化空氣兼具備風扇功能，以氣流倍增技術將潔淨空氣循環吹送至屋內每個角落，保持室內有良好的空氣流通。最好有調節室內的溫度和濕度水平的功能，現時有些產品具備實時智能監察，透過顯示屏幕或手機應用程式，就能提供空氣品質數據、室內污染物、溫度和濕度等資料，讓家長清楚家居的空氣品質。

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記者︰林綺玲