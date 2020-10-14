【日本研究】模擬4人一桌吃飯播毒風險　坐旁邊比坐對面更易中招

▲ 日本研究模擬4人一桌吃飯播毒風險，坐旁邊比坐對面更易中招。

新冠肺炎疫情肆虐全球，日本理化學研究所（RIKEN）日前公佈最新研究結果，發現4人一桌用餐時，坐在確診患者旁邊的人，比坐在其對面的人更易中招，感染風險高出5倍。

研究團隊利用超級電腦「富岳」進行實驗，模擬4人同坐一桌，而桌子長60厘米、闊1.2米。結果發現，在沒戴口罩交談約1分鐘的情況下，坐在確診患者旁邊的人因距離更近，被濺到的飛沫是坐在患者正對面的人的5倍，斜對面的人的20倍。

▲ 坐旁邊的人更易接觸到飛沫。（Nikkei影片截圖）

濕度低飛沫可傳更遠

團隊亦模擬不同濕度環境進行實驗。計算在室內座位相距1.8米的人所接觸到的飛沫量。結果發現，在濕度為90%的環境下，飛沫在流動的過程中會掉到桌上，他人接觸到飛沫的數量會減少。

而在濕度為30%的環境下，飛沫容易呈現霧狀擴散，容易流動到更遠的範圍。因此增加房間的濕度，有助防疫。團隊領導坪倉誠指出，將室內濕度控制在70%最好，建議要小心安排座位，並在冬天保持空氣流通。

▲ 濕度較低的環境下，飛沫容易流動到更遠的範圍。（Nikkei影片截圖）

另外，團隊又模擬音樂會等多人合唱時的播毒風險，唱歌產生的飛沫是說話的數倍。若多人同時面向同一方向唱歌，將產生氣流並向前湧，站在前排的人感染風險不容忽視。

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責任編輯：羅嘉欣