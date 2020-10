【溫馨父女】家門外同地點牽手拍小學中學大學照　暖心爸3張相記錄愛女成長23年

▲ 一名父親與女兒牽手,拍攝女兒在小學、中學及大學三個階段的照片。

舊照片見證時間的變遷,也記載著滿滿的回憶。近日北愛爾蘭一名父親在社交平台分享與愛女在家門外,牽手拍攝女兒在小學、中學及大學三個重要階段的照片,記錄女兒成長的23年。這三張舊照片意外在網上瘋傳,令父女大感驚喜。

見證求學階段重要時刻

據英國廣播公司(BBC)報道,北愛爾蘭貝爾法斯特(Belfast)一名爸爸Ciarán Shannon,於上周六(10日)在Twitter發布三張家庭照片,並寫道「How it started. How it's going」(這是如何開始,又如何發展)。

三張照片都是Ciarán和他的女兒Niamh牽手在不同階段的溫馨合照,第一張是1999年9月,當時Niamh在貝爾法斯特北部的St. Lisieux Primary第一天上學。Ciarán分享女兒第一天上小學,他比女兒更緊張,又感到無比自豪。

第二張照片是Niamh在2013年5月中學的最後一天,最後一張照片則是2018年夏天,她大學畢業了,穿上畢業袍與爸爸拍照。三張照片都在他們家門外的同一地點拍攝,父女手牽手回眸一笑,畫面非常溫馨。

媽媽拍攝溫馨父女照

今年25歲的Niamh現在是數學和科學老師,她指這些照片全部由她的媽媽Brenda拍攝,媽媽同樣在鏡頭外見證女兒23年來的成長。

Ciarán的帖文至今已獲近100萬人讚好,多達逾8萬人轉發。他表示一直看到讚好的數字在上升,對父女照片獲得的反應感到驚訝,又笑稱︰

好消息是,現在有近100萬人知道我為我的女兒感到多麼自豪。

他指雖然不認識網民,但他們的舉動令他很感動。好爸爸把這三張照片並排放入相架中,並掛在家中當眼處。

