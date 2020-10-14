【好人好事】單親媽媽患子宮頸癌 跨越病痛服務無家者30載：不枉此生

▲ 當義工30年的Mable經歷患癌，終能克服病痛，她認為，生命長短不能控制，要開開心心才不會白活。

從事保險業30年的Mable，當義工也接近30年。她每逢周六出沒油麻地、深水埗探訪獨居老人及無家者，也從各方籌集物資派贈街友。Mable說話輕柔、外貌年輕。回看當初，只因有朋友說要和獨居老人飲茶，但人手不足，邀她一同前往，自此便當起義工直至今天。

▲ Mable在義務工作中發掘到樂趣，看到山區童的長成，也令她充滿正能量。（受訪者提供）

她期後轉以自由身探訪無家者及獨居老人，10多年前更開始每年兩次探訪山區兒童，資助他們上學。「自由身可隨心意而行，時間安排上更有彈性，當然背後仍要有一班出錢出力買飯票、送物資的善長支持。」

曾跨越癌症

她說，20多年前做義工陪診，曾要到診所接一位婆婆回家，那天下很大雨，婆婆的家人沒帶她覆診，Mable在門診大樓閒逛，看到有關驗身的海報，隨口問姑娘是否可參與，剛好有人預約了卻沒出席，姑娘便安排她即時檢驗。

兩星期後診所致電給她，着她立刻覆診，因懷疑她患上子宮頸癌。她當時是單親媽媽，兒子年紀還小，聽到後不斷哭泣，更立刻翻查自己的保險單……期後轉介瑪麗醫院，確診子宮頸癌初期，卻又幸運地遇上一位來港教學的外國教授，由對方主診成為教學個案，一直得到很好的照料，並成功跨越癌症。

Mable是無神論者，但相信上天自有主宰，會安排自己一步一步前行，更常懷感恩的心。「以往從不會主動驗身，機緣巧合又發現得早，是很幸運。因此不要說幫人，很多時其實可能是幫了自己。」

▲ 曾有一次派飯，看到一位無家者穿了一對女裝的繡花鞋，Mable內心感不舒服，之後開始收集朋友的鞋子，任他們試穿及帶走。（受訪者提供）

她自小在破碎家庭長大，深信人一定要靠自己，即使面對逆境，也有很強的信念不可放棄。「有時到橋底派發物資，會覺得街友們只是還欠一機會站起來，人生有高有低，沒人知際遇如何？如果自己在成長的某個階段出現落差，不難保現時也是當中的一分子。」

她曾遇到一個瞓油麻地橋底的大叔，以前曾是公司老闆，但因錢債案坐牢，出獄後不再與家人聯絡，獨自成為無家者。

無家者有愛

要她說深水埗的故事，可以說上半天。四、五年前有一位睡橋底的伯伯，因患肺癌只剩數個月壽命，義工想安排他上老人院舍，聯絡了多間都因伯伯的長者津貼不足未能成功，深水埗一間小型的私人護老院卻願少收一點錢收留伯伯，讓伯伯能在最後人生階段過了3個多月舒適的日子。現時Mable也會定期到這間護老院，為院友剪髮，帶他們外出飲茶、郊遊等等。

▲ 街友們活在當下的堅持，有時也令Mable有所啟發。（受訪者提供）

她笑言莫看通州街天橋底的無家者樣貌兇神惡煞，其實他們都會互相幫忙，她便見過不少二人組合，是一個要坐輪椅，另一個會長期照顧對方，彼此分配資源。「橋底其實好有愛，他們雖是弱勢社群，但他們都會互相關懷，在他們身上會有很多啟發。」

隨心意而行

Mable多年來遇到不少新朋友加入義工行列，笑言大家目標一致，合作得很開心。數年前一個星期日，天氣大約只有6度，有朋友突然打電話給她，說學校家教會的聚會本有600人出席，卻只來了300人，多出了的食物盒不想浪費。

「我立即請她叫車送到深水埗天橋底，然後在1小時內聚集一眾義工，由深水埗通州街天橋底一直往旺角，以及由旺角塘尾道天橋一直向油麻地方向進發，300個食物盒在數小時全都送到有需要人手上，短短時間體現了大家齊心協力的精神。」

▲ Mable和她的義工好朋友。（受訪者提供）

她亦會鼓勵義工們自己出去行動，畢竟每人也有自己的生活日程，有時毋須刻意計劃，隨心意而行便可，最重要是勿忘初心。「生命長短我們不能控制，要開開心心才不會白活，回看過去，自己的人生已很豐富，現在這年紀還能做到自己喜歡的事情，也算不枉此生！」

記者︰李越樺