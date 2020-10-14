【正能量】退休律師移居台灣40年回港走入社區開藝廊　陳國慈盼將藝術與尋常生活融合

▲ 退休律師陳國慈在淺水灣開藝廊，是希望大家可以用悠閒心情來看藝術品。

香港歷史建築保育，近日又成熱話，而對於香港出生、移居台灣40多年的退休律師陳國慈來說，舊建築保育則是她做了17年的志業。02年退休後，她積極推廣文化藝術，在台北已贊助及營運共3間古蹟博物館。本月中，她則在淺水灣開設一個全新的藝術空間，以另一方式實踐她把生活與藝術融合的理念。

陳國慈開設的Artspace K，位於淺水灣影灣園，約1,000平方呎的藝術空間中擺放的每件藝術品，由雕塑作品的取材、質料、到顏色運用，以至是次展覽作品創作人台灣藝術家洪易的生平，她都能娓娓道來。

▲ 陳國慈回顧34年法律生涯說：「以我的專業訓練，可以扮演的角色，我都做過了。現在做文化工作，我仍覺得好彩我讀過法律，因為樣樣事都離不開法律 。」（湯炳強攝）

這位年逾70歲的前律師說話溫婉：「淺水灣這一區我孩童時常會來玩有不少回憶，而前淺水灣酒店還因為張愛玲的《傾城之戀》、李安的《色，戒》聞名。在此地開藝廊是希望大家可以用悠閒心情來看藝術品。」

曾任台積電高層

陳國慈是50、60年代在香港出生成長的香港人，父母分別是緬甸華僑和新加坡華僑。「我於1947年出生，由幼稚園開始讀女拔萃至中七，1966年離開香港去英國倫敦的大學讀法律，之後去了新加坡兩年，也是我事業上唯一從事刑法工作的時期。」

▲ 陳國慈於2003年至2015年創辦並贊助「台北故事館」，開啟台灣個人認養古蹟的先例。（被訪者提供）

她之後轉了做國際商法的有關工作，曾在美國紐約、加州和台灣當律師，主理有關知識產權個案。

陳國慈之後選擇在台灣落地生根，事業斐然。她90年代曾擔任國家文藝基金會執行長，97年加入著名高科技公司台積電，擔任資深副總暨法務長兼發言人4年多，她在2002年時退休，結束她34年的法律事業。

55歲就放下高薪厚職，她說是一早決定的：「因為法律工作很高壓力，要經常出差，實在無辦法照顧興趣。我一直都覺得要保留一段時間給自己，趁我還有那份熱情，身體仍然健康，做一直想做的事情。」

▲ 台北故事館以介紹台灣生活文化和推廣古蹟再利用為目的。（被訪者提供）

陳國慈強調一直都有志推廣文化藝術，而在台灣參與古蹟保育，則跟她每次返港探家人，總會發覺有熟悉事物消失有關。「以前我住港島在九龍上學，13年來返學放學都會乘坐的天星小輪，有日我發覺碼頭搬了，感受很強烈，也因此對古蹟多一份關心。」

開創台灣個人認養古蹟首例

她說碰巧退休後，台北市政府把在圓山飯店附近一間精緻的英式洋樓整修完畢，希望尋找民間力量來照顧它。「我便很高興地接了這個project，把它活化，命名為『台北故事館』，我負責其營運和贊助達12年。」2009年，她獲台灣文化部文化資產局頒國家文化資產保存獎，表揚她開創了個人認養古蹟活化經營的首例，極具啟發性。

▲ 陳國慈2009年至2012年贊助及經營的撫台街洋樓，前身為日本商社。（被訪者提供）

第2所她負責營運和贊助的公家古蹟博物館是「撫台街洋樓」，第3所則是2017年才開的「迪化二Ｏ七博物館」。她指出：「迪化這一間是保護的歷史建築物，我2014年購下，就是想推廣把老屋活化的概念。我覺得在舊區內用老建築來訴說該區的歷史，是一件很美的事。」

▲ 迪化二0七博物館」是建於1962年的歷史建築，陳國慈購入把之活化成為社區博物館，平均每月有一萬人參觀。（被訪者提供）

珍惜心靈上滿足感

移居台灣40多年，因為其兄姊及弟弟都一直在香港生活，兒子也在港工作，所以陳國慈不時港台兩邊走，直至前年因為丈夫過身，她就多留在香港這個她最感親切的家。

「香港是世界三大藝術品拍賣市場之一，在國際藝術界地位甚高，不過去藝術館卻仍未成為大家的生活日常。我今次開Artspace K就是希望提供多一個平台給大家悠閒地欣賞藝術品。每3個月換一個展，又會請該期的藝術家做講座。」

▲ Artspace K開幕首展為台灣藝術家洪易的個展「冬喜」，以動物為題材，共13件雕塑，2幢畫作，價格由30萬至100萬不等。（湯炳強攝）

至於會否在香港保育老屋，她便說要視乎緣份，但大前提是要搞社區博物館，必先對某一個區有深度認識。

談到為保育舊建築要出錢出力，她就強調其付出都是能力範圍以內的：「我保育的古蹟都很精巧，因為再大一些我便負擔不起了！」

她最欣慰是家人也很支持她為了信念而付出：「我最想做的是引發大家對古蹟注意。如『迪化二Ｏ七博物館』如此細的屋每個月都有一萬人參觀，只要有人說：『原來舊屋係咁靚』我便覺得自己成功了。」

陳國慈至今依然是台積電的獨立董事，加上她既教書、寫書，又做文化推廣古蹟保育，比起退休前更忙碌。

她形容：「律師工作，是用腦；文化藝術工作，是用心。論收入，兩種工作得到的回報差天共地，但我十分珍惜這份心靈上的滿足感和充實感覺。以前我做律師時，媽媽常說我做一年老三年；但做文化工作之後，我覺得很開心。」她欣然地說。

▲ 陳國慈去年推出的書《老屋創生25帖》搜羅全台灣25個為老屋注入新生命的個案。（網上圖片）

退休後迷上瑜伽

年過70的陳國慈笑言不懂養生之道，但就十分推崇練瑜伽。退休後才學Yoga的她還大歎可惜沒有早一點學。「以前我有跳aerobic做gym，其實我不喜歡。做瑜伽卻令我由內到外都舒服，我一星期至少做3次，由頭到腳伸展筋骨。」

她笑說學藝15年連「頭頂立」都懂得做了，其瑜伽老師也鼓勵她去上教師班。「但我讀法律讀上腦，常擔心我在糾正學員姿勢時會令對方受傷，我會被人告！所以一直都不敢教人。」

▲ 陳國慈本身熱愛音樂，平日藉彈琴減壓及平靜心境。（被訪者提供）

彈鋼琴減壓

陳國慈是藝術愛好者，她本人也彈得一手好鋼琴。她自言學琴已考到第8級，當年準備專攻音樂，卻遭期望子女做三師（律師、醫師、會計師）的父母反對。

「爸爸很保守，他當年反對我以彈琴為職業的理由好好笑，他認為如果彈得好出色要公開表演，便要穿露背裝拋頭露面！若彈得不太出色，就只能在家教琴。」不能以音樂為事業，她仍一直跟老師學琴，每星期都會彈4、5次自娛兼減壓。

記者：胡慧雯