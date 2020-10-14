【新冠肺炎】康文署向取消活動工作人員發特惠金　料11月起分批發放

▲ 康文署因疫情嚴峻，須於7月15日起再次關閉轄下康樂及文化場地和設施。（資料圖片）

康文署發言人今日（14日）表示，鑑於新冠肺炎疫情於7月中在社區有新一波的爆發，康文署須於7月15日起再次關閉轄下康樂及文化場地和設施，期間所有康文署舉辦或資助的活動亦須取消，為紓緩疫情對這些活動所僱用的工作人員包括教練及導師的影響，康文署會向他們提供特惠金援助。

康文署會向其直接僱用的康體活動工作人員；或在「體育資助計劃」下體育總會或體育團體舉辦資助活動時所僱用的體育教練及人員；或經由康文署直接採購系統向體育總會或體育團體購買服務時，由這些團體所提供的體育教練，就原定於7月15日至9月30日期間開始或舉行而須取消的活動，再次提供特惠金援助。特惠金金額為他們被取消活動原本應得酬金的三分之二。

受惠於援助計劃的教練及工作人員無需自行申請，康文署會直接或透過相關體育總會及體育團體安排發放特惠金，預計可於11月開始分批發放。

另一方面，康文署亦會為因閉館、學校停課或疫情而取消又未能改期的香港公共圖書館及音樂事務處節目（如講座、工作坊、音樂訓練課程）作同樣安排，向各相關導師或講者提供特惠金。此外，因文化場地關閉受影響的兼職帶位員和兼職票務助理亦會獲特惠金發放安排。

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責任編輯：陳子謙