【疑濫用公屋】曬LV名牌袋大媽駿洋邨收樓　與丈夫抱怨不如私樓︰超級無語

▲ 有位大媽跟丈夫到駿洋邨收樓，抱怨失望跟住慣私人住宅的環境不一樣。

住屋問題一直困擾不少港人，上到樓猶如中獎，得公屋得天下！可是有位婦人卻身在福中不知福，日前跟丈夫到駿洋邨收樓，卻抱怨失望，表示跟住慣私人住宅的環境不一樣。網民大罵該大媽，更發現她曾展示名牌袋奢侈品，質疑她資產多超出入住公屋的資格，屬濫用本港房屋資源。

跟丈夫收公屋大失所望

該名婦人跟丈夫育有5歲兒子，她於上月21日在內地流行的社交平台「小紅書」發帖，展示了多張駿洋邨內部單位照片，她跟丈夫成功上樓入住位於新界火炭的公屋駿洋邨，其單位是「清水房」，即只有基本裝修，已通水電但不一定包冷氣等家電。她發文指自己一直住私樓，跟丈夫對公屋大失所望︰

▲ 一名婦人在小紅書分享收樓，展示駿洋邨單位照片。（圖片︰小紅書）

昨天拿了鑰匙，差一點沒要。以前聽人說住公屋挺好，但是住慣私人住宅去到公屋的地方就知道滋味了，和我老公這2天超級無語！

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網民質疑濫用公屋

有網民昨日（13日）在網上討論區「連登」轉發有關「小紅書」帖文截圖， 稱朋友告知他有關帖文，他看後感到很炆憎，質疑有新移民濫用公屋，求問如何舉報。

有關帖文一出，在其原帖小紅書及連登均引起網民留言批評，大罵該大媽不要濫用資源，留言包括：「覺得無語就把公屋交回房屋署，多少人恨都恨唔到」、「很多香港人排了8年也還沒排到」、「有住私樓還申請公屋就別浪費資源啦，讓給有需要的人不好嗎」、「身在福中不知福」及「繼續住私人住宅呀，環境肯定不一樣的」等。

大媽網上大曬名牌

此外，有網民更發現該大媽在網上大曬名牌，在其「小紅書」有多篇名牌袋帖文，包括展示名牌Louis Vuitton（LV）袋，指自己用「我的新LV」去朋友家聚會，為照顧兒子走開一會兒，發現名牌袋被亂放。

香港地方太小，人又多，想找地方放我的包也沒合適的地方，我就放我坐的櫈子上了，趕緊去瞅一眼兒子……有一個朋友就把我的包掛在窗上的鐵鉤上，天啊！把我氣死了，五金磨破了幾處地方，我好心疼呀！

▲ 該大媽抱怨為照顧兒子，名牌袋被亂放感心痛。（圖片︰小紅書）

她又表示另外一次朋友也是將她的名牌袋亂放，很氣憤。

居然把我香香（指「香奈兒（Chanel）」）扔地上OMG（Oh my God）都是些甚麼人呀？

不少網民再次質疑住公屋的人何以有能力買得起奢侈品，資產有超出申請入住公屋之嫌，很想向房屋署舉報她。

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責任編輯︰王明芳