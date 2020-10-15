【素午餐肉】營養師解構純植物製新餐肉　含椰子油飽和脂肪偏高不宜常吃

▲ 營養師解構純植物製新餐肉：含椰子油飽和脂肪偏高不宜常吃。

近日有連鎖快餐店推出純素植物餐肉系列，不少人認為新式素餐肉比傳統罐頭午餐肉更健康而「轉會」。雖然純植物製新餐肉的卡路里、鈉、膽固醇較低，而且蛋白質高，但有營養師提醒，純素植物餐肉成份含有椰子油，會大大提升飽和脂肪，故仍不建議經常進食。

純素植物餐肉標榜不含可致癌防腐劑硝酸鹽、高蛋白質、無激素、抗生素及味精，而比起罐頭裝豬肉製午餐肉，素餐肉的卡路里、總脂肪、鈉含量都更低，膽固醇更是0毫克。不過，如再細看其營養資料，就會發現素餐肉的飽和脂肪含量偏高，每100克含10.8克。

澳洲註冊營養師葉沃暉接受TOPick訪問時解釋，純素植物餐肉雖不含膽固醇並有高蛋白質，但製作材料中包括了椰子油，因此飽和脂肪大大提升。

他引述一份2020年1月出版的綜合研究分析（Meta- analysis），分析攝取椰子油與心臟血管疾病風險關係研究。

當中結合17個試驗和合共730名的測試者，比較椰子油對總膽固醇（Total cholesterol）、壞膽固醇（LDL）、好膽固醇（HDL）、三酸甘油脂（Triglyceride）、體重、血糖和C反應蛋白（CRP-炎症標記）的影響。

結果攝取椰子油的測試者：

總膽固醇高出了 15mg/dL

壞膽固醇高出了 10.47mg/dL

好膽固醇高出了 4mg/dL

他表示，雖然好膽固醇有上升，但壞膽固醇的升幅仍然較高。而且椰子油大概含85%飽和脂肪，遠比牛油、豬油和植物油高。

葉沃暉比較過市面16款午餐肉的營養成份，並推薦5款較為健康的午餐肉：

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素餐肉VS傳統午餐肉飽和脂肪

葉沃暉發現大部份傳統罐頭午餐肉的飽和脂肪含量約為每100克4至9g，比素餐肉低。甚至有些較為健康的午餐肉，飽和脂肪低達每100克0.57g。詳細16款午餐肉比拼請睇：【下一頁】

所以，即使純素植物餐肉比傳統罐頭餐肉較健康，但基於飽和脂肪仍偏高，葉沃暉還是不建議經常進食。

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記者：楊宛茜