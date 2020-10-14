【吃掉前男友】自揭17年前遭家暴因養子重新振作　張慧儀揀男友要先過囝囝一關

▲ 張慧儀揀伴侶首要條件是跟養子相處愉快。

49歲的張慧儀可說情路坎坷，在17年前更曾遭未婚夫家暴。在明晚（10月15日）播出的ViuTV節目《吃掉前男友》就請來張慧儀任嘉賓，她指於2007年在北京遇上養子張晃維（Hanson），養子可說陪伴她度過低潮期。現在的她更視養兒為其真愛，擇偶條件亦要跟養兒相處到。

其實在2003年，張慧儀與當時未婚夫霍紹裘分手後，出走北京過新生活。在2007年到「平安之家」福利院探訪時，遇到患先天性心臟問題的Hanson，最後更決定領養他。

【母愛偉大】張慧儀憂愛子需做換心手術 曾滯留大馬約半年認有經濟壓力

▲ 張慧儀於節目裡分享愛情經歷。

【關注病童】張慧儀愛子施心臟手術曾短暫失憶 以自身經驗支持同路人：這是我的使命

張慧儀曾受家暴

張慧儀在節目笑言，養子Hanson就是自己的真愛。她指遇到養子時，正值人生最失意的低潮，並憶述當年家暴事件：「曾經有一段好失敗嘅感情，好天真地以為會結婚。點知係宣佈消息後，先發現對方唔係一個可以寄託終生嘅人。我地雙方都有為呢件事討論，但過程中繼而變成辯論，繼而再演變成動武、家暴。」

她表示，此事令自己想走出既有的舒適圈，於北京發展事業從而遇上了養子Hanson，她亦認為真愛不應局限於男女之間，是可以超越血緣和國籍等界限，就如同自己與養子的關係一樣。

▲ 張慧儀非常關注兒童心臟病問題。（取自FB）

張慧儀全心全此照顧兒子

張慧儀為養兒全心全意付出，10多年來猶如生母一樣將Hanson放在第一位，為了Hanson，張慧儀甚至加入兒童心臟基金會，關注兒童心臟病問題，另外2018年在醫生建議下，Hanson接受了心臟手術延續生命。

當時Hanson需要住院1個月，再回家休養至少半年時間，每隔3、4個月覆診跟進康復進度。張慧儀曾透露倘若Hanson心臟不能負荷時，需要進行換心手術保命。張慧儀為此擔心不已，因為換心後還要觀察排斥反應，加上換心手術費用昂貴，張慧儀唯有勤力工作，為愛子多存醫藥費。

▲ 張慧儀視養子Hanson如己出。（取自微博）

49的張慧儀現在依然單身，她表示不覺得養子是愛情上的一個阻礙，反而是過濾了不合適的對象，令自己在尋覓另一半時節省了不少時間。

被問及單身與拍拖之間，張慧儀指會以養子的感受作前提考量：「如果那對象會令我跟Hanson關係變得生疏或者尷尬，成個家庭氣氛變得好差的話，我會寧願選擇單身。」