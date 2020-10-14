【藥物過敏】服抗生素醫暗瘡致嚴重藥物過敏　18歲少年肝衰竭亡

▲ 台灣一對男女大學生為治療青春痘，服用抗生素「撲菌特錠」後出現嚴重過敏反應。

藥物過敏可致命，台灣一對男女大學生為治療青春痘，服用抗生素「撲菌特錠」（Baktar）後出現嚴重過敏反應。少女全身紅腫及發燒、併發猛爆性肝炎，險要換肝，而少年就因肝衰竭不幸身亡。

綜合台灣媒體報道，出現藥物過敏的一對男女，服用的藥物是磺胺類抗生素「撲菌特錠」。這款抗生素被廣泛應用在皮膚、上下呼吸道、腎臟尿路及腸胃道等不同感染症狀，連燙傷藥膏及眼藥水都含有這款抗生素，但同時也是全球嚴重藥物過敏的前5大藥物。

台灣林口長庚醫院（長庚醫院）分享，一名女大學生服用「撲菌特錠」治療暗瘡，結果引起嚴重藥物過敏，全身紅腫、發燒，併發猛爆性肝炎，差點要換肝。而另一名18歲男大學生就不幸因肝衰竭身亡。

此外，還有另一位泌尿道感染的女病人服用「撲菌特錠」後，出現全身性的皮膚水泡與破皮，甚至觸發敗血症險死，最終留下視力嚴重受損的永久後遺症。

特殊基因型人士過敏風險高45倍

磺胺類抗生素過敏從輕症到嚴重都有，長庚醫院皮膚部醫生陳俊賓稱，過敏輕則局部或全身搔癢紅疹，嚴重反應就包含「史帝文生強生症候群」（SJS）、「毒性表皮溶解症」（TEN）以及「藥物反應伴隨嗜伊紅性白血球增加與全身症狀」（DRESS），亦可致併發肝腎功能或多器官衰竭，有致死風險。

長庚醫院研究團隊聯合泰國、馬來西亞等國合作，歷時5年確認了磺胺類抗生素過敏的特殊基因型（HLA-B*13:01及相關基因型），發現帶有這特殊基因型的人，使用藥物後嚴重過敏的風險比一般人高45倍。而研究結果已於《過敏與臨床免疫學期刊》刊出。

長庚醫院皮膚部部長鐘文宏稱，是次研究成果未來可應用在磺胺類抗生素用藥前的基因篩檢，並有望進一步推廣至新生嬰兒篩檢，將可預防嚴重藥物過敏發生。

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責任編輯：羅嘉欣