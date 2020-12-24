【健康煮意】靚女廚神教煮意式番茄雞肉意粉 車厘茄+洋蔥等7款蔬菜營養豐富【附食譜詳情】
休閒消費 18:22 2020/12/24
吃得健康不等於吃得清淡無味，TOPick邀請The Big Things Kitchen創辦人Selina Kong示範做意式番茄雞肉意粉，當中以不同蔬菜入饌，一次過滿足多種營養需要！
意式番茄雞肉意粉（二人份量）
材料
- 醬汁
- 車厘茄 500克
- 大蕃茄 2 個
- 紅及黃燈籠椒，切碎（紅黃燈籠椒各半個） 50克
- 大蒜，切碎 2茶匙
- 洋蔥，切碎 2茶匙
- 鹽 半茶匙
- 黃糖 半茶匙
- 茄膏 1湯匙
- 辣椒片 2茶匙
- 新鮮羅勒 1湯匙
- 乾牛至 半茶匙
- 昆布高湯 60毫升
- 米糠油 1.5湯匙
- 橄欖油 2茶匙
雞
- 雞脾，留皮去骨 250克
- 鹽 1茶匙
- 黑椒 1茶匙
- 意大利麵（意粉 / 長通粉）
- 水 一大煲
- 意粉（未煮） 200克
- 鹽 2茶匙
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做法
1. 用鹽和黑椒醃雞脾，約10分鐘。
2. 將焗爐預熱 攝氏200 度。
3. 把一大鍋水加1湯匙鹽煲滾。加入意粉，輕輕攪拌，跟據意粉包裝列明之時間減去2分鐘。瀝乾水分，待用。
4. 用米糠油在中火下炒大蒜和洋蔥1至2分鐘，直到半透明。
5. 加入米糠油用中火將雞脾肉兩面煮至金黃色，先煎有雞皮的一邊，然後另一面。
6. 將雞肉於已預熱之焗爐內以攝氏180度焗15分鐘。
7. 把蕃茄、車厘茄、紅黃燈籠椒、黑胡椒及2茶匙昆布高湯放於煎鍋中，將熱量降低至中低至慢火煮15分鐘，繼續攪拌。
8. 取出一半的醬汁、攪拌，加入剩下一半醬汁、攪拌，將其調和，放回鍋中加入兩昆布高湯，以乾牛至、辣椒片、必要時加些鹽調味。
9. 把橄欖油及大蒜放進煎鍋內，將意粉及醬汁攪拌均勻，雞肉放面上碟，可加入羅勒一起食用。
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記者：王芷瑩