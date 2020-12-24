【健康煮意】靚女廚神教煮意式番茄雞肉意粉　車厘茄+洋蔥等7款蔬菜營養豐富【附食譜詳情】

▲ The Big Things Kitchen創辦人Selina Kong教大家煮健康美味的菜色。

吃得健康不等於吃得清淡無味，TOPick邀請The Big Things Kitchen創辦人Selina Kong示範做意式番茄雞肉意粉，當中以不同蔬菜入饌，一次過滿足多種營養需要！

意式番茄雞肉意粉（二人份量）

材料

醬汁

車厘茄 500克

大蕃茄 2 個

紅及黃燈籠椒，切碎（紅黃燈籠椒各半個） 50克

大蒜，切碎 2茶匙

洋蔥，切碎 2茶匙

鹽 半茶匙

黃糖 半茶匙

茄膏 1湯匙

辣椒片 2茶匙

新鮮羅勒 1湯匙

乾牛至 半茶匙

昆布高湯 60毫升

米糠油 1.5湯匙

橄欖油 2茶匙

雞

雞脾，留皮去骨 250克

鹽 1茶匙

黑椒 1茶匙

意大利麵（意粉 / 長通粉）

水 一大煲

意粉（未煮） 200克

鹽 2茶匙

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做法

1. 用鹽和黑椒醃雞脾，約10分鐘。

2. 將焗爐預熱 攝氏200 度。

3. 把一大鍋水加1湯匙鹽煲滾。加入意粉，輕輕攪拌，跟據意粉包裝列明之時間減去2分鐘。瀝乾水分，待用。

4. 用米糠油在中火下炒大蒜和洋蔥1至2分鐘，直到半透明。

5. 加入米糠油用中火將雞脾肉兩面煮至金黃色，先煎有雞皮的一邊，然後另一面。

6. 將雞肉於已預熱之焗爐內以攝氏180度焗15分鐘。

7. 把蕃茄、車厘茄、紅黃燈籠椒、黑胡椒及2茶匙昆布高湯放於煎鍋中，將熱量降低至中低至慢火煮15分鐘，繼續攪拌。

8. 取出一半的醬汁、攪拌，加入剩下一半醬汁、攪拌，將其調和，放回鍋中加入兩昆布高湯，以乾牛至、辣椒片、必要時加些鹽調味。

9. 把橄欖油及大蒜放進煎鍋內，將意粉及醬汁攪拌均勻，雞肉放面上碟，可加入羅勒一起食用。

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記者：王芷瑩