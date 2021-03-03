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【靚太廚房】靚女廚神教煮意式番茄雞肉意粉　車厘茄+洋蔥等7款蔬菜營養豐富【附食譜詳情】

休閒消費 18:39 2021/03/03

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熱門 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

The Big Things Kitchen創辦人Selina Kong教大家煮健康美味的菜色。

吃得健康不等於吃得清淡無味，TOPick邀請The Big Things Kitchen創辦人Selina Kong示範做意式番茄雞肉意粉，當中以不同蔬菜入饌，一次過滿足多種營養需要！

意式番茄雞肉意粉（二人份量）

材料

  • 醬汁
  • 車厘茄　500克
  • 大蕃茄　2 個
  • 紅及黃燈籠椒，切碎（紅黃燈籠椒各半個）　50克
  • 大蒜，切碎　2茶匙
  • 洋蔥，切碎　2茶匙
  • 鹽　半茶匙
  • 黃糖　半茶匙
  • 茄膏　1湯匙
  • 辣椒片　2茶匙
  • 新鮮羅勒　1湯匙
  • 乾牛至　半茶匙
  • 昆布高湯　60毫升
  • 米糠油　1.5湯匙
  • 橄欖油　2茶匙

  • 雞脾，留皮去骨　250克
  • 鹽　1茶匙
  • 黑椒　1茶匙
  • 意大利麵（意粉 / 長通粉）
  • 水　一大煲
  • 意粉（未煮）　200克
  • 鹽　2茶匙

點擊大圖了解做法詳情：

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做法

1.　用鹽和黑椒醃雞脾，約10分鐘。

2.　將焗爐預熱 攝氏200 度。

3.　把一大鍋水加1湯匙鹽煲滾。加入意粉，輕輕攪拌，跟據意粉包裝列明之時間減去2分鐘。瀝乾水分，待用。

4.　用米糠油在中火下炒大蒜和洋蔥1至2分鐘，直到半透明。

5.　加入米糠油用中火將雞脾肉兩面煮至金黃色，先煎有雞皮的一邊，然後另一面。

6.　將雞肉於已預熱之焗爐內以攝氏180度焗15分鐘。

7.　把蕃茄、車厘茄、紅黃燈籠椒、黑胡椒及2茶匙昆布高湯放於煎鍋中，將熱量降低至中低至慢火煮15分鐘，繼續攪拌。

8.　取出一半的醬汁、攪拌，加入剩下一半醬汁、攪拌，將其調和，放回鍋中加入兩昆布高湯，以乾牛至、辣椒片、必要時加些鹽調味。

9.　把橄欖油及大蒜放進煎鍋內，將意粉及醬汁攪拌均勻，雞肉放面上碟，可加入羅勒一起食用。

場地：The Big Things Kitchen

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記者：王芷瑩

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