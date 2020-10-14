【食用安全】絲瓜有苦味仍進食　男子腹瀉3日脫水揭「葫蘆素中毒」

▲ 絲瓜有苦味仍進食，男子腹瀉3日脫水揭「葫蘆素中毒」。

絲瓜是不少人愛吃的蔬菜，含豐富纖維、維他命，有抗氧化、通便功效。但若然絲瓜有苦味就要留神。台灣一名男子食用自家種植的絲瓜時覺得有苦味，但由於不想浪費，故忍著苦味繼續進食，未料連續3日腹瀉，更出現脫水情況，送院檢查後發現為「絲瓜葫蘆素中毒」。

根據台灣媒體報道，台中亞洲大學附屬醫院胃腸科主診醫生曾晟恩指出，患者是一名79歲的農夫，平時都會食用自己種植的蔬菜，早前他進食絲瓜時發現有苦味，但為免浪費，他忍著苦味繼續進食。結果連續3天腹瀉，更出現脫水情況，整個人瘦了一圈，送院檢查後發現是「葫蘆素中毒」。

曾晟恩指出，葫蘆素對腸胃道有刺激性，攝取過多，會引起腸胃痙攣、嘔吐、腹瀉、脫水、虛弱無力，甚至低血壓。正常的絲瓜沒有苦味，因此當吃到含有苦味的絲瓜，還出現消化道不適的症狀，就代表葫蘆素過量，雖然不至於致命，但最好避免進食。

食安中心：過量葫蘆素可致胃痛嘔吐

食安中心曾於Facebook專頁指出，收到市民投訴南瓜有異常的苦味，擔心是農藥所致。中心解釋，南瓜的苦味來自其天然葫蘆素，葫蘆瓜科植物如南瓜、青瓜、翠玉瓜等可透過釋放天然苦味物質葫蘆素來避免被蟲吃掉，是一種天然保護機制。

但當遇上溫度過高、澆水不足、土壤貧瘠、蟲害等，這些瓜便會產生較多葫蘆素，造成較強的苦味，而攝入過量的葫蘆素則可引起胃痛、嘔吐及腹瀉。

中心又提醒，原本不具苦味的瓜類，若有異常的苦味就不要吃；若是原本就具苦味的（例如苦瓜），可放心適量食用。

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責任編輯：羅嘉欣