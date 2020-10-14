太古城第六期推售近300個車位　只限該期住宅單位業主購買

▲ 太古地產本月起推售太古城第六期近300個車位。（資料圖片）

太古城西選區議員趙家賢早前向太古地產查詢，今日獲回覆證實本月起推售太古城第六期近300個車位，只接受該期住宅單位業主申請購買，每個單位只可提交一份招標文件申請。

太古地產指，由2020年10月起，會分階段推售太古城第六期全部227個停車位及62個電單車位。首批32個停車位及4個電單車位會以招標形式發售；只有太古城第六期住宅單位業主為合資格買家。

每個住宅單位的業主可以遞交一份招標文件以購買最多一個私家車車位及一個電單車車位。出售安排及細節可參閱公司於本月13日向第六期業主發出的邀請信。至於會否推售其他期數的車位，公司指仍在審視其他期數停車位的安排。

根據地契，所有住宅用途的私家車車位只可由太古城的住戶或其訪客使用。第六期停車位售出後，將由太古城物業管理有限公司負責其日後的管理及日常營運。

太古城第六期住宅物業是指海景花園的青松閣(第33座)、翠榕閣(第34座)及綠楊閣(第35座)。

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責任編輯：陳子謙