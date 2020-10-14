【新冠肺炎】35歲港樂管樂樂師初步確診　當局籲曾出席該樂團音樂會觀眾作檢測

▲ 35歲港樂管樂樂師初步確診。（港樂FB圖片）

新冠肺炎疫情未止，消息指，本港今日新增數宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心指，正繼續調查一宗2019冠狀病毒病初步確診個案，個案涉及香港管弦樂團一名樂師。中心呼籲於10月9日及10日曾出席該樂團音樂會的觀眾留意自己身體狀況及進行病毒檢測。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增數宗初步確診個案



中心指，該宗個案涉及一名35歲男病人，為香港管弦樂團的管樂樂師。他於10月11日開始發燒，10月12日分別到北大嶼山醫院及仁安醫院求診，其呼吸道樣本初步對嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2呈陽性反應。他居於東涌藍天海岸1期2座，其同住家人暫時未有出現病徵，已被送往檢疫中心。衞生防護中心會在病人住所派發樣本瓶。



病人曾於10月9日及10日晚上在香港文化中心音樂廳參與樂團演出。由於病人在表演期間不能佩戴口罩，其同台演出的約90多位樂師被界定為密切接觸者，正被安排進行檢疫。初步調查顯示，曾參與兩場演出的約50多名後台工作人員期間與病人沒有接觸，並有戴上口罩，衞生防護中心會為他們安排病毒檢測。

根據衞生防護中心的評估，由於香港文化中心已實施社交距離措施，所有觀眾須戴上口罩，曾出席該兩場演出的觀眾不屬於密切接觸者。然而，為審慎起見，中心建議曾出席該兩場表演的觀眾留意自己身體狀況，如有不適應盡快求醫。即使沒有出現病徵，亦應盡量利用現有免費病毒檢測服務，包括到政府設於灣仔、葵青、九龍城和油尖旺的四間臨時檢測中心進行檢測，或到醫院管理局普通科門診診所領取深喉唾液樣本收集包。



衞生防護中心已建議康樂及文化事務署安排全面清潔及消毒場地，並暫停開放香港文化中心音樂廳14日；中心會向香港文化中心的職員及香港管弦樂團的其他職員派發樣本瓶。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩