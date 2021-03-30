【健康煮意】靚女廚神教整簡易韓式大蝦豆腐湯 米糠油有助抗氧化及降膽固醇【附食譜詳情】
休閒消費 17:26 2021/03/30
今年很多人都未能出國旅行，今集《靚太廚房》邀請The Big Things Kitchen創辦人Selina Kong示範做韓式大蝦豆腐湯，鮮甜惹味，自行調較辛辣程度，又暖胃，適合乍暖還寒的春天。大家一於跟Selina做這韓式料理，親手創造暢遊韓國的感覺！
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韓式大蝦豆腐湯（二人份量）
材料
- 嫩豆腐 350克
- 虎蝦 6隻
- 泡菜 50克
- 韓式辣醬 1湯匙
- 京葱 1條
- 青辣椒（小）半隻
- 雞蛋 1隻
- 昆布高湯 500毫升
調味料（加到湯內）
- 辣椒粉 1茶匙
- 醬油 1.5茶匙
- 糖 半茶匙
- 酒 1茶匙
做法
1. 把嫩豆腐切成1厘米厚小塊。
2. 京葱及辣椒切絲。
3. 把500毫升高湯煮沸開加入泡菜。
4. 將泡菜高湯於慢火中加熱3分鐘。
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5. 把虎蝦煎熟，加入適量鹽作調味。
6. 把京葱及青辣椒加入湯中，再放入嫩豆腐調味煮滾。
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7. 加入雞蛋和虎蝦即成。
健康小貼士
Selina表示煮高湯時，大家除了選用昆布，也可以選用雞湯。她又分享平時喜歡用米糠油下廚，因為米糠油含有維他命E助抗氧化及降血糖及膽固醇，相對健康。
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記者：王芷瑩