【健康煮意】靚女廚神教整簡易韓式大蝦豆腐湯　米糠油有助抗氧化及降膽固醇【附食譜詳情】

▲ 春天乍暖還寒，保暖身體可減少生病機會，Selina教大家煮韓式大蝦豆腐湯，既暖胃又可以帶來遊韓國的感覺。

今年很多人都未能出國旅行，今集《靚太廚房》邀請The Big Things Kitchen創辦人Selina Kong示範做韓式大蝦豆腐湯，鮮甜惹味，自行調較辛辣程度，又暖胃，適合乍暖還寒的春天。大家一於跟Selina做這韓式料理，親手創造暢遊韓國的感覺！

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韓式大蝦豆腐湯（二人份量）

材料

嫩豆腐 350克

虎蝦 6隻

泡菜 50克

韓式辣醬 1湯匙

京葱 1條

青辣椒（小）半隻

雞蛋 1隻

昆布高湯 500毫升

調味料（加到湯內）

辣椒粉 1茶匙

醬油 1.5茶匙

糖 半茶匙

酒 1茶匙

做法

1. 把嫩豆腐切成1厘米厚小塊。

2. 京葱及辣椒切絲。

3. 把500毫升高湯煮沸開加入泡菜。

4. 將泡菜高湯於慢火中加熱3分鐘。

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5. 把虎蝦煎熟，加入適量鹽作調味。

6. 把京葱及青辣椒加入湯中，再放入嫩豆腐調味煮滾。

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7. 加入雞蛋和虎蝦即成。

健康小貼士

Selina表示煮高湯時，大家除了選用昆布，也可以選用雞湯。她又分享平時喜歡用米糠油下廚，因為米糠油含有維他命E助抗氧化及降血糖及膽固醇，相對健康。

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記者：王芷瑩