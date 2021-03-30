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【健康煮意】靚女廚神教整簡易韓式大蝦豆腐湯　米糠油有助抗氧化及降膽固醇【附食譜詳情】

休閒消費 17:26 2021/03/30

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

春天乍暖還寒，保暖身體可減少生病機會，Selina教大家煮韓式大蝦豆腐湯，既暖胃又可以帶來遊韓國的感覺。

今年很多人都未能出國旅行，今集《靚太廚房》邀請The Big Things Kitchen創辦人Selina Kong示範做韓式大蝦豆腐湯，鮮甜惹味，自行調較辛辣程度，又暖胃，適合乍暖還寒的春天。大家一於跟Selina做這韓式料理，親手創造暢遊韓國的感覺！

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韓式大蝦豆腐湯（二人份量）

材料

  • 嫩豆腐　350克
  • 虎蝦　6隻
  • 泡菜　50克
  • 韓式辣醬　1湯匙
  • 京葱　1條
  • 青辣椒（小）半隻
  • 雞蛋　1隻
  • 昆布高湯　500毫升

調味料（加到湯內）

  • 辣椒粉　1茶匙
  • 醬油　1.5茶匙
  • 糖　半茶匙
  • 酒　1茶匙

做法

1.　把嫩豆腐切成1厘米厚小塊。

2.　京葱及辣椒切絲。

3.　把500毫升高湯煮沸開加入泡菜。

4.　將泡菜高湯於慢火中加熱3分鐘。

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5.　把虎蝦煎熟，加入適量鹽作調味。

6.　把京葱及青辣椒加入湯中，再放入嫩豆腐調味煮滾。

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7.　加入雞蛋和虎蝦即成。

健康小貼士

Selina表示煮高湯時，大家除了選用昆布，也可以選用雞湯。她又分享平時喜歡用米糠油下廚，因為米糠油含有維他命E助抗氧化及降血糖及膽固醇，相對健康。

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記者：王芷瑩

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