【開心速遞】《愛回家》保安部張龍背後守護Rebecca　黃耀煌示愛卻被沈可欣掌摑【有片】

▲ 一直暗戀Rebecca（沈可欣飾）的張龍（黃耀煌飾）表白後被拒。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的Rebecca（沈可欣飾）被調到保安部實習一星期，一直暗戀Rebecca的張龍（黃耀煌飾）自薦與她同組，默默地在背後保護她。張龍向Rebecca表白，惟Rebecca認定是保安部作弄她的把戲，未有相信張龍更掌摑他。

昨晚（10月13日）播出的第1027集《開心速遞》「緣來不是你」劇情講述有外來者差點亂闖雷公（白彪飾）的辦公室，雷公事後與高層開會向鐵面陳（王致狄飾）問責，鐵面陳指人手不足，引致保安出現漏洞。

▲ Rebecca（沈可欣飾）被調到保安部實習一星期。（黃耀煌IG圖片）

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雷公聽聞問題源於Rebecca，鐵面陳、若水（呂慧儀飾）等人為她辯解，雷公遂調派Rebecca往保安部實習一個星期。

張龍自薦下被安排與Rebecca同組，馬漢等人卻設法向Rebecca報復，令她痛不欲生。若水等發現張龍悉心看顧Rebecca，認為張龍對她有意思，Rebecca卻思疑背後另有陰謀，認定是保安部同事集體作弄她。

張龍於天台向Rebecca表白，卻被她以一記耳光作回禮，二人最終未能發展成情侶。

▲ 張龍（黃耀煌飾）與Rebecca（沈可欣飾）合照留念。（黃耀煌IG圖片）

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飾演張龍的黃耀煌於社交平台貼出劇照，並寫道：

#舞川內富子

眼鏡妹

#葉碧嘉rebecca

我係真心家

好感恩有一集講俾大家知

我喜歡你

好多謝#愛回家之開心速遞

我不再叫千軍

我叫

#張龍

希望大家喜歡我們的故事

#真的很感恩

入行10年的黃耀煌曾演過逾百套劇集，加入《開心速遞》約2年的他較早前以千軍這名字任職於接龍保安部，最近改名為張龍，並於昨晚播出的一集中擔正。