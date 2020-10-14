  • 26°C
香港時間 : 20201014日 (三) 14:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開心速遞】《愛回家》保安部張龍背後守護Rebecca　黃耀煌示愛卻被沈可欣掌摑【有片】

娛樂 13:22 2020/10/14

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

一直暗戀Rebecca（沈可欣飾）的張龍（黃耀煌飾）表白後被拒。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的Rebecca（沈可欣飾）被調到保安部實習一星期，一直暗戀Rebecca的張龍（黃耀煌飾）自薦與她同組，默默地在背後保護她。張龍向Rebecca表白，惟Rebecca認定是保安部作弄她的把戲，未有相信張龍更掌摑他。

昨晚（10月13日）播出的第1027集《開心速遞》「緣來不是你」劇情講述有外來者差點亂闖雷公（白彪飾）的辦公室，雷公事後與高層開會向鐵面陳（王致狄飾）問責，鐵面陳指人手不足，引致保安出現漏洞。

Rebecca（沈可欣飾）被調到保安部實習一星期。（黃耀煌IG圖片）

【高齡產子】《開心速遞》Rebecca演出代表作　沈可欣「女人40」誕2兒展開幸福新一頁

雷公聽聞問題源於Rebecca，鐵面陳、若水（呂慧儀飾）等人為她辯解，雷公遂調派Rebecca往保安部實習一個星期。

張龍自薦下被安排與Rebecca同組，馬漢等人卻設法向Rebecca報復，令她痛不欲生。若水等發現張龍悉心看顧Rebecca，認為張龍對她有意思，Rebecca卻思疑背後另有陰謀，認定是保安部同事集體作弄她。

張龍於天台向Rebecca表白，卻被她以一記耳光作回禮，二人最終未能發展成情侶。

張龍（黃耀煌飾）與Rebecca（沈可欣飾）合照留念。（黃耀煌IG圖片）

【開心速遞】鐵面陳提出分手沈可欣爆演技　Rebecca怒罵：原來你不愛我【有片】

飾演張龍的黃耀煌於社交平台貼出劇照，並寫道：

#舞川內富子
眼鏡妹
#葉碧嘉rebecca
我係真心家
好感恩有一集講俾大家知
我喜歡你
好多謝#愛回家之開心速遞
我不再叫千軍
我叫
#張龍
希望大家喜歡我們的故事
#真的很感恩

入行10年的黃耀煌曾演過逾百套劇集，加入《開心速遞》約2年的他較早前以千軍這名字任職於接龍保安部，最近改名為張龍，並於昨晚播出的一集中擔正。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【高齡產子】《開心速遞》Rebecca演出代表作　沈可欣「女人40」誕2兒展開幸福新一頁
16:58 2020/09/30
【高齡產子】《開心速遞》Rebecca演出代表作　沈可欣「女人40」誕2兒展開幸福新一頁
【綠葉夫妻】兒子曾發燒抽筋休克歷生死時速　楊證樺沈可欣︰人生最恐怖15分鐘
19:42 2020/09/16
【綠葉夫妻】兒子曾發燒抽筋休克歷生死時速　楊證樺沈可欣︰人生最恐怖15分鐘
【開心速遞】鐵面陳提出分手沈可欣爆演技　Rebecca怒罵：原來你不愛我【有片】
10:29 2020/07/29
【開心速遞】鐵面陳提出分手沈可欣爆演技　Rebecca怒罵：原來你不愛我【有片】
沈可欣 開心速遞 電視劇 TVB 演員 娛樂人物職業 娛樂機構

最高瀏覽

【奉子成婚？】27歲余香凝疑懷孕趕結婚　未有否認傳聞：我應是個很惡的媽媽
10:20 2020/10/13
【奉子成婚？】27歲余香凝疑懷孕趕結婚　未有否認傳聞：我應是個很惡的媽媽
【疫情失業】丈夫失業半年長開冷氣不慳家　39歲孕妻5折出糧變經濟支柱壓力爆煲
10:56 2020/10/13
【疫情失業】丈夫失業半年長開冷氣不慳家　39歲孕妻5折出糧變經濟支柱壓力爆煲
【開心速遞】「朱凌凌」吳偉豪與金髮美女酒店Staycation　戀情曝光表示想低調處理姊弟戀
12:33 2020/10/13
【開心速遞】「朱凌凌」吳偉豪與金髮美女酒店Staycation　戀情曝光表示想低調處理姊弟戀