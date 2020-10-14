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【救救動物】近半年棄龜於公園水池數量大增　十多隻紅耳龜急待領養

休閒 17:51 2020/10/14

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近半年棄龜數量大增，十多隻紅耳龜急待領養。

平日經過公園水池，不難發現有烏龜在曬太陽，但其實牠們不少都是被棄養至水池，甚至有病。香港棄龜關注組表示，近半年有大量棄養個案，目前有十多隻红耳龜急待領養，希望有心的市民伸出援手。

十多隻红耳龜急待領養

香港棄龜關注組12日（一）在Facebook表示，近半年有大量棄養個案，該協會目前所接收的棄龜已呈爆滿狀態。關注組表示，他們目前除了有十多隻红耳龜急待領養外，他們11月將會按邀請到2個公園水池接收棄龜，預期數字會達到高峰。其中包括不少有病、有傷以及體型大的紅耳龜：

在棄龜的世界，有傷有病大大隻，肺炎、肝炎、胃炎、中耳炎全中的不是什麽新鮮事。

他們又指，這些龜向來很難被領養，消耗義工們大量照顧時間、飼養空間和醫療費用。關注組一直都沒有募捐，成員都有工作在身，義務為關注組工作，沒有任何薪金、沒有會址、沒有龐大的義工團隊和經費，更沒有任何政府或團體資助，自費幫助被遺棄的烏龜。

九龍公園水池棄龜情況：

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望有心人伸出援手

領養方面，關注組希望有心領養龜隻的市民，先看清楚Facebook領養帖上的資料和領養條件，準備好合適的飼養環境和糧食等等。如果要棄養，應先向關注組提供龜隻的相片，並透露棄養原因，不要隨便在水池放生。

對於我們來說，接收棄龜，每一隻都是生命，每一隻都是責任。醫治調理好之後，為了找一個真正合適的領養人，我們寧願一直等，也不會為了清位什麽的隨便送走。

由於關注組實在有太多棄龜待處理，因此希望有心人可以盡快伸出援手，給龜隻一個家。

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責任編輯︰陳珈希

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