【健康煮意】靚女廚神教煮野菜牛扒便當　公開製作完美玉子燒秘訣【內附食譜】

▲ 靚女廚房Selina教大家做野菜牛扒便當。

都市人習慣多肉少菜，如想攝取更多蔬菜的營養及纖維，吃得豐富，可試試跟The Big Things Kitchen創辦人Selina Kong學做一個色彩繽紛的野菜牛扒便當。

由於Selina非常注重透過不同的蔬菜攝取不同的營養，所以她與一位日本廚師設計這款日式便當。小小的便當卻有牛肩肉、西蘭花、珍珠筍、車厘茄及雞蛋等多款食材。此外，每款食材都會配搭不同的醬汁，每一口都充滿新鮮感！

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野菜牛扒便當（一人份量）

材料

牛扒

牛肩肉 120克

洋蔥 4分1個

醬汁

豉油 2.5克

清酒 2.5克

味醂 2.5克

蜜糖 2.5克

水 20毫升

蔬菜

西蘭花 30克

珍珠筍 23克

茄子 25克

香菇 10克

紅蘿蔔 30克

車厘茄 2 顆

昆布高湯 1公升

基本醬油 2湯匙

味噌醬 1湯匙

橄欖油 2 茶匙

辣椒粉 少許（隨意）

玉子

雞蛋（中型） 4隻

味醂 10毫升

白豉油 10 毫升

做法

1. 玉子：將雞蛋、10克味醂和10克醬油攪拌均勻，將玉子燒煎鍋加少量米糠油中火加熱，將少許蛋液倒入煎鍋，旋轉以確保雞蛋薄薄鋪在煎鍋上，將雞蛋薄薄地捲到鍋的前邊緣，重複此過程直到長方形; 待煎蛋冷卻後切片。

2. 西蘭花：以中火於昆布湯中煮熟，取出放於碗內與基本醬汁攪勻，備用。

3. 紅蘿蔔：30克紅蘿蔔切絲，以中火於昆布湯中煮至軟身，關火、取出放於碗內，加入麻油調味。

4. 茄子：用米糠油煎至軟身，表面塗上味噌備用。

5. 珍珠荀：用米糠油煎至軟身，表面塗上味噌備用。

6. 香菇：用基本醬汁煎至軟身（基本醬汁包括2.5克醬油丶2.5克味醂丶2.5克清酒丶2.5克蜜糖及20毫升水）。

7. 把牛扒切片與洋蔥於煎鍋內以中火煎煮，加入基本醬汁煮至濃縮便可。

8. 組成：將200克煮熟的日本米放在便當盒的底部，然後將所有蔬菜、車厘茄和玉子燒放在上面。

製作完美玉子燒秘訣

製作完美玉子燒看似簡單，其實不然，需要耐性及細心。Selina表示想做一個口感香滑及外表結實的玉子燒，當每層蛋液倒在玉子燒烤盤上時，用鑊鏟刺穿氣泡。當蛋液開始煮熟凝固時，再捲前邊緣，然後倒新一層蛋漿，重複此過程直到玉子燒變成長方形，再用壽司竹蓆捲起玉子燒，輕輕按壓，令玉子燒更結實。

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場地：The Big Things Kitchen

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責任編緝：王芷瑩