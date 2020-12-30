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【健康煮意】靚女廚神教煮野菜牛扒便當　公開製作完美玉子燒秘訣【內附食譜】

休閒消費 17:48 2020/12/30

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

靚女廚房Selina教大家做野菜牛扒便當。

都市人習慣多肉少菜，如想攝取更多蔬菜的營養及纖維，吃得豐富，可試試跟The Big Things Kitchen創辦人Selina Kong學做一個色彩繽紛的野菜牛扒便當。

由於Selina非常注重透過不同的蔬菜攝取不同的營養，所以她與一位日本廚師設計這款日式便當。小小的便當卻有牛肩肉、西蘭花、珍珠筍、車厘茄及雞蛋等多款食材。此外，每款食材都會配搭不同的醬汁，每一口都充滿新鮮感！

點擊大圖了解食譜詳情：

    點擊圖片放大
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野菜牛扒便當（一人份量）

材料

  • 牛扒
  • 牛肩肉　120克
  • 洋蔥　4分1個

醬汁

  • 豉油　2.5克
  • 清酒　2.5克
  • 味醂　2.5克
  • 蜜糖　2.5克
  • 水　20毫升

蔬菜

  • 西蘭花　30克
  • 珍珠筍　23克
  • 茄子　25克
  • 香菇　10克
  • 紅蘿蔔　30克
  • 車厘茄　2 顆
  • 昆布高湯　1公升
  • 基本醬油　2湯匙
  • 味噌醬　1湯匙
  • 橄欖油　2 茶匙
  • 辣椒粉　少許（隨意）

玉子

雞蛋（中型）　4隻

味醂　10毫升

白豉油　10 毫升

做法

1.　玉子：將雞蛋、10克味醂和10克醬油攪拌均勻，將玉子燒煎鍋加少量米糠油中火加熱，將少許蛋液倒入煎鍋，旋轉以確保雞蛋薄薄鋪在煎鍋上，將雞蛋薄薄地捲到鍋的前邊緣，重複此過程直到長方形; 待煎蛋冷卻後切片。

2.　西蘭花：以中火於昆布湯中煮熟，取出放於碗內與基本醬汁攪勻，備用。

3.　紅蘿蔔：30克紅蘿蔔切絲，以中火於昆布湯中煮至軟身，關火、取出放於碗內，加入麻油調味。

4.　茄子：用米糠油煎至軟身，表面塗上味噌備用。

5.　珍珠荀：用米糠油煎至軟身，表面塗上味噌備用。

6.　香菇：用基本醬汁煎至軟身（基本醬汁包括2.5克醬油丶2.5克味醂丶2.5克清酒丶2.5克蜜糖及20毫升水）。

7.　把牛扒切片與洋蔥於煎鍋內以中火煎煮，加入基本醬汁煮至濃縮便可。

8.　組成：將200克煮熟的日本米放在便當盒的底部，然後將所有蔬菜、車厘茄和玉子燒放在上面。

製作完美玉子燒秘訣

製作完美玉子燒看似簡單，其實不然，需要耐性及細心。Selina表示想做一個口感香滑及外表結實的玉子燒，當每層蛋液倒在玉子燒烤盤上時，用鑊鏟刺穿氣泡。當蛋液開始煮熟凝固時，再捲前邊緣，然後倒新一層蛋漿，重複此過程直到玉子燒變成長方形，再用壽司竹蓆捲起玉子燒，輕輕按壓，令玉子燒更結實。

同場加映，另一美女廚神教煮明太子溫泉蛋意粉，即睇【下一頁

場地：The Big Things Kitchen

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責任編緝：王芷瑩

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