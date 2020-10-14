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旗下專賣店再被指欠租　Swatch遭業主入稟追逾1022萬

社會 13:27 2020/10/14

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（經濟日報資料圖片）

Swatch旗下寶珀專賣店位於尖沙咀1881 Heritage的分店，再遭業主入稟高等法院，指自去年底起拖欠部分租金及其他費用，業主向Swatch追討欠租及利息等共逾1,022萬元。

原告Flying Snow Limited；答辯人The Swatch Group (Hong Kong) Limited。入稟狀指，原告為1881 Heritage 地下及2樓一舖位的業主，雙方於2019年3月簽訂為期2年租約，月租為386萬元，另需支付管理費等費用。

入稟狀指，答辯人自去年12月起，在未經原告同意下，聲稱有權獲退還部分租金，答辯人只繳付部分租金及管理費等費用，及至今年3月停業，並於5月歸還舖位，但未有還原舖位。

原告要求答辯人支付欠租、管理費及利息等共逾1,022萬，並須就違反租約作出賠償，包括還原舖位的費用及租金損失，另需支付利息及訟費。

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記者：林育慧

物業出租 收租 1881 Heritage

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