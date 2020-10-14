涉安泰邨裝修合謀定價　承辦商及董事違《競爭條例》候判

▲ （經濟日報資料圖片）

房委會轄下公屋觀塘安泰邨早年被揭發有裝修承辦商涉瓜分市場及合謀定價，6間承辦商及3名相關人士被競爭事務委員會起訴，涉及共9名答辯人。法官今（14日）頒下判詞，裁定各人違反《競爭條例》下的「第一行為守則」 ，案件分別押後以待聽取各方就判刑作出陳詞。

6間涉案承辦商為馮氏機電工程有限公司、義興鐵器土木油漆工程、雅閣建築裝修工程公司、興盛建築公司、聯合裝飾工程有限公司及陶記營造廠有限公司，而另3名答辯人分別為上述公司的負責人黃偉銓、黃富新及張潤錦。

法官於判詞中指出，涉案屋邨安泰邨一期分別由明泰樓及智泰樓兩座樓宇組成，房委會於2017年初分別邀請涉案6間承辦商成為指定承辦商，各承辦商其後加入一個名為「安泰一」的Whatsapp群組，並以抽籤方式將樓層分成6組，每間承辦商獲編配約70個單位。

各承辦商承認根據上述樓層編配安排，他們不會「搶」不獲分配予自己的單位裝修工程，亦不會主動招攬不屬自己負責單位的客人，如遇並非由自己負責的客人，他們會拒絕接單，並指示客人光顧事先編配的承辦商。各承辦商並印製相同排版及設計的宣傳單張。

各承辦商承認價格協調安排是為方便樓層編配而訂立的協議，以進一步令租戶降低尋找其他承辦商的意欲，做法屬嚴重反競爭行為。

法官於判詞中指出，6間承辦商的行為構成違反「第一行為守則」，而其中兩名答辯人黃偉銓及黃富新，參與訂定與執行樓層編配安排及價格編配的安排，因此亦屬違反「第一行為守則」。

而另一答辯人 張潤錦作為承辦商的董事，並沒有盡力履行作為董事的職責，以防公司違反競爭法，法官亦裁定他並不適合涉及公司的管理。

法官將案件押後至10月20、23日及12月2日再作聆訊，以聽取各方就合適判刑的陳詞。

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記者：楊詠渝