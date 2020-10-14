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【婚嫁首飾】湯怡形象賢良獲封理想新抱　陳家樂稱將來結婚要佩戴逾5百萬元首飾

娛樂 15:23 2020/10/14

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

湯怡和陳家樂拍婚嫁珠寶首飾廣告。

湯怡和陳家樂為珠寶首飾商拍廣告。湯怡和陳家樂私下既是好友，亦是合作無間的工作戰友，是次拍攝完美發揮二人合拍精神，自然地互動演繹出新婚的甜蜜幸福。

廣告拍攝當日是湯怡和陳家樂首次見對方穿上中式婚嫁裙褂，所以即使熟絡，但看見對方的一瞬間，仍然立即含羞對視，有如結婚當天新郎迎接新娘時的情境，現場氣氛有趣歡樂。

湯怡近日人氣爆登，事業發展越來越暢順，演技被受肯定。而她健康的形象及賢良淑德的性格更被不少男士和長輩譽為「好老婆」、「好新抱」。

湯怡穿上傳統中式裙褂，配襯中式足金婚嫁珠寶，褔氣滿滿的她表示：「雖然性格偏向低調，但結婚大事仍然盼望有傳統特式。如果長輩送贈婚嫁金飾，於婚禮過後我會珍而重之地收藏，既是儲起長輩們的祝福和愛惜，亦可保值。」

至於陳家樂穿禮服再配足金珠寶和翡翠頸鏈，他表示：「看見湯怡一身金光閃閃的足金珠寶，非常羨慕。覺得婚禮中穿戴珠寶絕不是新娘的專利，新郎哥亦應該配戴珠寶，點綴造型之餘，亦代表能承載多點親友的祝福和福氣。」

他更說笑希望到自己真正結婚時，有幸可以配戴廣告照中同樣價值逾5百萬的足金和翡翠首飾。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

陳家樂 湯怡 珠寶 時尚 黃金 電影 電視劇 結婚 演員 娛樂人物職業

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