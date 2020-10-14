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如心廣場商場率先引入「無觸按鈕」　助公眾減低感染病毒的機會

社會 13:48 2020/10/14

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

（圖片由華懋集團提供）

新冠肺炎疫情未止，華懋集團旗下如心廣場商場一期及二期，率先引入由香港生產力促進局最新研發的「kNOw Touch無觸按鈕」，讓商場訪客在乘搭升降機時，可在無須觸碰面板下，隔空按鈕而前往指定樓層，減低公眾感染病毒的機會。

本港管弦樂團一名單簧管樂手初步確診新型肺炎，詳情即睇：【下一頁】
 
疫情下，市民在觸碰公物或電梯按鈕時，都顯得小心翼翼。華懋集團數碼轉型總監胡達明表示，「kNOw Touch無觸按鈕」可為市民帶來一個更安全安心的購物、餐飲、消閒和娛樂體驗。此項技術繼早前進駐部分政府及公營機構大樓後，是次更獲華懋集團如心廣場商場作為首個引入此項落地科研的商業建築，率先透過科技加強公共衛生。

胡達明續透露，華懋集團續與不同業界機構攜手，透過各種項目支援本地及海外初創企業，協助他們茁壯成長，並冀以採用科研技術及產品，改善人類生活質素，保護生態環境。

消息指本港今日新增數宗初步確診個案，詳情即睇：【下一頁】

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責任編輯：郭家穎

 

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