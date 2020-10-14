【最後五天】歷史博物館香港故事展大翻新停開2年　將加入內地融合元素拆除一個主題區

▲ 香港歷史博物館的「香港故事」常設展從下周一起，將會暫停開放兩年以作大型更新。

香港歷史博物館的「香港故事」常設展，一直深受港人歡迎，自2001年設立至今，已錄得過千萬人次進場。可是下周一（19日）起，此常設展將會暫停開放兩年以作大型更新，市民不妨把握最後機會，趁周末緬懷常設展變身前的時光。

「香港故事」常設展佔地約7,000平方米，共兩層展廳、分為8個展區。從4億年前的泥盆紀開始，以1997年香港回歸作結。展區包括︰自然生態環境、史前時期的香港、歷代發展︰從漢至清朝、香港的民俗、鴉片戰爭及香港的割讓、香港開埠及早年發展、日佔時期，以及現代都市及香港回歸。

1：1大型電車吸引遊人駐足

展覽通過逾4,000件展品、750塊文字說明、多個立體造景及53項多媒體節目，配以聲和光的特殊效果，栩栩如生地介紹香港的自然生態、民間風俗及歷史發展，而展覽亦是博物館多年來辛勤努力蒐集、保存及研究工作的總展示。

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雖說是常設展，但仍然趣味十足，當中有不少1：1實物展品，例如史前原人生活、戰爭炮台、電車、大排檔、70年代唐樓單位、雜貨舖、糧油舖、中藥舖等，製作精美優良，栩栩如生，吸引一家大小前來欣賞。

香港角度敘述八九民運

是次翻新工程將會刪除自然歷史部分（展區一：自然生態環境），並新增1997年後的時段，加入回歸後發生的大事如六七暴動、2003年沙士、2004年佔領行動等，惟館方會避以文字描述事件，而傾向以多媒體展示不同立場。當中較具爭議的八九民運事件，館方亦提及會以香港角度敘述，而較少觸及北京發生的事情。

另外翻新後展覽會增加與內地融合元素，如與港珠澳聯繫。較令人可惜的是，歷任港督的相片或未能保留，或會改以展出歷任港督的珍藏。

▲ 據悉自然生態環境展區將在翻新工程後被刪去，參加者不妨多加留意。（攝影：馮柏偉）

▲ 鴉片戰爭時的炮台。（攝影：馮柏偉）

館方又提及，新的常設展將劃分爲兩大展區，「香港的歷史沿革」展區會縱觀香港自史前時期，至二十一世紀的香港城市發展，而「專題展區」則舉辦主題展覽，並會定期更新。

▲ 館內還展示往昔的交通告示海報。（攝影：馮柏偉）

展覽關閉期間博物館將保持開放，除繼續舉辦各式活動外，在大堂策劃了「舊影藏珍－香港早期歷史圖片展」，介紹港島北岸於19世紀下半葉至20世紀上半葉滄海桑田的變化，今年12月中一樓展廳亦會推出「香港故事」的濃縮版「經典再現－香港故事精華展」。

館方溫馨提示，參觀「香港故事」展覽一般需時兩小時，如欲細心觀賞展覽內的多媒體展品，則至少要預留3至4個小時。

香港歷史博物館

地址：香港九龍尖沙咀漆咸道南100號（香港科學館側）

開放時間：星期一、三至五 10am - 6pm；星期六、日及公眾假期 10am - 7pm（星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館）

記者：陸明敏