周浩鼎稱應准內地港人投票 林卓廷質疑如何查境外賄選

▲ 有關容許居於內地選民投票，民建聯立法會議員周浩鼎認為是「恰當、應該」。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥早前表示，研究讓符合投票資格的選民，在內地可投票，認為是社會的訴求。有關容許居於內地選民投票，民建聯立法會議員周浩鼎認為是「恰當、應該」，指過去對於選民登記「通常居港」上，條例沒有清晰定義，但有法庭案例顯示在處理上是相對寬鬆的，即使有某些時間離開香港到其他地方居住，只要是有特定目的，也能被視為通常居港，而一個人也可有兩個「通常居住」地點。

周浩鼎今（14日）在一個電台節目表示，在內地投票具體操作問題方面，香港有駐內地經貿辦，可研究借用或另設票站。

有報道指，政府初步計劃委派香港人員往內地站票工作，有關票站秩序考慮交由內地執法機關負責。周浩鼎指，不擔心由內地執法人員維持秩序會影響大眾對選舉的信心，認為不需要為內地人員加上負面標籤，最重要的是到時清晰告訴選民該怎樣做。

民主黨立法會議員林卓廷則認為，若港府允許境外投票，質疑當局如何調查境外選舉舞弊情況，「廉政公署在境外沒有執法及調查權力，只可靠當地執法機構配合」。他批評政府沒有就相關建議進行公眾諮詢，又認為若選舉可以恢復，代表疫情緩和，居住大灣區的選民理應可回港投票，又稱若研究境外投票，為何只容許大灣區選民投票，指台灣、美加、英國和澳洲等地亦有很多香港選民。

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記者：尹櫻霖