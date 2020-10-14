一枝踢走細菌病毒 寶衛美®多場景用途大講解

乍暖還寒時候，流感肆虐，再加上新冠肺炎疫情持續，當然要繼續保持社交距離、注意個人衞生以及做好清潔消毒，將病毒細菌踼走。不少人已經養成用消毒劑或漂白水等清潔家居，並改用有消毒、抗菌成分的肥皂或酒精搓手液消毒清潔雙手，在家中備有不同種類的消毒產品。香港的住宅寸金尺土，如果有一款消毒產品可以應用在不同的生活場景就再方便不過。

今年年初全新推出，在香港自設廠房本地製造的寶衛美®（PYRAMID®PhD）除菌消毒噴液就可以一枝滿足日常生活不同的消毒應用場景！該產品主要成分微酸性純次氯酸獲美國、歐盟、韓國、日本及台灣等衞生單位認可，證明可有效殺菌，更通過了英國BluTest冠狀病毒測試（包括COVID-19），經權威實證可以殺滅99.99%新冠病毒，同時亦通過了多項驗證，如STC抗菌功能測試、STC抗病毒測試、SGS細菌含量測試等，證實可殺滅不同的細菌病毒。

場景１：無損肌膚 餐具安心入口

外出要保持雙手清潔，但未必很容易找到洗手間用肥皂洗手，所以不少人身上都會帶備酒精搓手液，用膳或接觸口罩前後也可以輕鬆消毒雙手。頻繁使用酒精搓手液會令皮膚的保護膜受損，抽乾皮膚水份，有機會令雙手紅腫、痕癢、龜裂、敏感等，最近天氣開始轉涼和變得乾躁，這些情況更容易出現。

寶衛美®不含酒精成分，酸鹼值介乎5.0至6.5，與人體皮膚相近，亦通過皮膚、眼及口腔測試，不會令皮膚過敏，甚至是濕疹患者使用亦無須擔心濕疹情況轉差。

按此（URL for YouTube Video TBC）了解濕疹患者護理肌膚。

另一方面，外出用膳時，有人會誤用消毒濕紙巾或酒精搓手液拭擦餐具，但消毒濕紙巾上的化學成分、部份酒精搓手液加入的護膚成份會殘留在餐具上，食用後對身體有影響，並不安全。但只要在手袋放一瓶小小的寶衛美®，這款食用級別殺菌消毒產品，只要噴一噴餐具，30秒內便可以徹底消毒，同時除菌消毒液揮發性強，乾了之後便可以立即使用，不需要擔心有任何殘留物。外出用膳時，便可以食得安心又放心。

場景2：守護寵物健康兼除臭

寵物是不少家庭的親密伙伴，在消毒家中時，也會擔心地板或物件上殘留的消毒劑會影響寵物的身體健康。不想寵物一個不留神吸入或者舔到消毒劑，可以選擇使用寶衛美®消毒家居，30秒內消毒殺菌，且無色無味，當消毒液揮發之後，便會分解為水，不需要擔心殘留在寵物有機會接觸到的地方。與此同時，寶衛美®成份溫和，對寵物無害，和寵物外出散步之後更可以噴在牠們的四肢，幫牠們消毒。

寶衛美®除了抗菌以外更可以除臭，噴在寵物如廁的地方可以去除寵物尿味、沙池味及排泄物的氣味，令空氣更清新。

▲ 寶衛美®可以直接噴於寵物四肢、寵物用品上。

照顧孩子更放心

小朋友「手仔多多」，喜歡通過觸摸來探索世界，有時又喜愛將玩具或雙手放入口，家長當然要將小朋友玩耍休息的地方做好清潔消毒。可以在地面和玩具上噴灑寶衛美®，就算小朋友到處亂爬、咬玩具，也不需要擔心他們會吃進了細菌、病毒。寶衛美®不含酒精成分，酸鹼值接近人體，不會傷害小朋友嬌嫩的皮膚，沒有刺激性，自然可以安心使用。

此外，小朋友使用的奶樽、水樽的樽口、樽蓋亦可以使用寶衛美®來消毒殺菌，寶衛美®的微酸性純次氯酸有效安全濃度大約在50 ppm，是獲美國FDA認可範圍應用在食品衛生消毒的濃度，有效殺菌之餘，還會分解為水，對人體無害，不需要擔心有殘留化學物。



▲ 在地面、玩具上噴寶衛美®消毒，不需要擔心消毒液含刺激性，可以安心使用。

比拼清潔消毒用品

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寶衛美®官方網站︰www.pyramidphd.com

（資料由客戶提供）

