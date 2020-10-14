【新冠肺炎】酒吧業界籲同業自律構建「無毒空間」　冀政府以「邊間有事停邊間」的方式處理

▲ 香港持牌酒吧會所聯會會長梁立仁指，自業界可有限度營業，經常與食物及衞生局官員開會，商討提升業界和顧客的防疫意識。（冼偉倫攝）

新冠肺炎疫情爆發影響各行各業，其中酒吧業曾被兩度勒令停業，業界生計大受影響。香港持牌酒吧會所聯會今日（14日）召開記者會表示，業界已推出「抗疫承諾約章」，目前有逾400間酒吧簽署，承諾會嚴守社交距離、加設空氣消毒裝置等，以向政府爭取替代停業及放寬營業時間；又提到各行各業均有爆疫，盼當局能以「邊間有事停邊間」的方式處理，而非一間有事，全行「埋單」。

香港持牌酒吧會所聯會會長梁立仁指，自從業界可以有限度營業，經常與食物及衞生局官員開會「緊密溝通」，商討提升業界和顧客的防疫意識，而業界的防疫意識亦愈來愈謹慎，早前更推出「承諾約章」配合政府抗疫，包括提出電子版健康申報表，客人提供的基本資料可以協助當局追蹤病毒來源，業界亦會設置1000部消毒噴霧機在各酒吧，消毒店內的食具、酒杯及餐枱。

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他說，現時香港有1400間持牌酒吧，有400多間酒吧尾簽署承諾約章，但約章並非法例，有機會出現不合作的場所，唯有互相監察，呼籲市民光顧有高標準消毒措施的酒吧，又指希望可將約章推廣至全行參與。

被問到疫情爆發以來有出現酒吧群組，會否認為屬高危行業，他回應指，業界一直嚴格遵守防疫措施，疫情下各行各業均有爆疫，不是只有酒吧業才「得人驚」，又提到近日爆發疫情的酒吧「China Secret」無持酒牌，屬無牌賣酒處所，不受政府監管，與他們持牌酒吧不一。

他續指，冀政府以「邊間有事停邊間」的方式處理，而非一間有事，全行「埋單」；又提到酒吧業有一半員工受營業時間的規定影響，就業不足，目前生意只能「做得幾多得幾多」，冀政府可進一步放寬酒吧營業時間，「其實每晚12時後才是酒吧業的黃金時間，即使未能全面恢復，亦至少將時間限制延至凌晨2時，屆時料有7成員工可就業，生意額亦可由現時最多3成，恢復到5至6成。

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記者：洪芷晴