【淘寶補牙】地盤工淘寶牙醫工具自行補牙　「成功」後再替同事補牙

▲ 一名早前不幸咬崩牙的網民亦遇上這困擾，最後他竟自行淘寶牙醫工具為自己「成功」補牙。

新冠肺炎疫情下，不少私營的牙醫診所都關門避疫，令一些有牙科護理需要的市民一時間亦求助無門。一名早前不幸咬崩牙的網民亦遇上這困擾，最後他竟自行淘寶牙醫工具為自己「成功」補牙，他更把經驗分享至網上，震驚不少網民。

¥380淘寶工具自行補牙

據事主在facebook群組「淘寶開心share」發帖指，自己在今年農曆新年時意外咬崩牙，但因為疫情關係，當時不少牙醫診所都未有營業。

他於是就出此下策，自行以380元人民幣（約$436港元）淘寶了一套牙醫工具為自己補牙，又指自己補牙後半年至今都「冇乜鑊氣，牙齒正常使用中」，更形容這是「我呢世仔做過最最癲嘅事情之一」。

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事主「成功」後更替同事補牙

帖文經發布後，不少網民都對事主的勇氣大為咋舌，紛稱「真係好堅」，並好奇問他如何在無經驗的情況下成功補牙。事主則回應指自己本身是一名地盤工人，算得上「有啲經驗」，又指自己之後再有幫另一名同事補牙，對方目前亦開心使用中。

網民笑言：「當啲牙係樓宇，灌水泥入去」、「夠膽落手個下犀利」。但亦有聲稱自己為牙科護士的網民批評事主此舉並不尊重牙醫專業，又指他自行替同事補牙的做法屬無牌行醫，觸犯法例。

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責任編輯:羅嘉欣